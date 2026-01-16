ÂçÎÓÁÇ»Ò¡¡²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¶¦±é¼Ô¶ÄÅ·¡ªÅìµþ¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÊª²Á¤Ç¼Â´¶¡¡¸½ºß¤Î²ÈÄÂ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò¡Ê58¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÅìµþ¤È²ñÄÅ¼ã¾¾¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ7Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÂçÎÓ¡£Åìµþ¤ÈÀ¸³è¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤è¤êÊª²ÁÅª¤Ë²ñÄÅ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡Ö²ñÄÅ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼ò¡£¼òÂ¢¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åìµþ¤À¤È¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Î¤Ï2200±ß¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñÄÅ¤À¤È600±ß¤Ç°û¤á¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤«¤é¡Ö²¿¤½¤ì¡ª¡©¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÎÓ¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È¤«¤â°Â¤¯¤Æ¡£º£¹â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«Á´¹ñÅª¤Ë¡£²ñÄÅ¼ã¾¾¤Ç2Ëü±ß¡¢3Ëü±ß¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¤â¤¦¡£1LDK¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ïº£3Ëü±ßÂæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡¢ÊÌÁñ´¶¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤âÈó¾ï¶Ð¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£