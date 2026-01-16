DeNA¤¬2·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¿¶¤ê¤ï¤±¤òÈ¯É½¡¡Á´¿·¿ÍÁª¼ê¤¬2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë
¡¡DeNA¤Ï16Æü¡¢2·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¡¢Æ±¡¦²Å¼êÇ¼¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿¶¤êÊ¬¤±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄÂÎÀ©²¼¤Ç¤Î½é¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡£º£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·¿ÍÁª¼ê6Áª¼ê¡Ê°éÀ®¤â´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤¬2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¡£
¡¡¡Ú1·³:µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¡Û2·î1¡Á23Æü
¡¡¢¡Åê¼ê¡Ê21Ì¾¡Ë0¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¢11¡¡Åì¹î¼ù¡¢12¡¡ÃÝÅÄÍ´¡¢13¡¡°ËÀªÂçÌ´¡¢19¡¡»³ºê¹¯¹¸¡¢20¡¡ºäËÜÍµºÈ¡¢22¡¡Æþ¹¾ÂçÀ¸¡¢24¡¡µÈÌî¸÷¼ù¡¢27¡¡Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢30¡¡¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¡¢35¡¡¶¶ËÜÃ£Ìï¡¢39¡¡¼ã¾¾¾°µ±¡¢45¡¡¿¹¸¶¹¯Ê¿¡¢53¡¡ÃæÀîñ¥¡¢54¡¡ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¡¢64¡¡ÃæÀî¸×Âç¡¢98¡¡¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡¢115¡¡ÇÏ¾ì»©Êå¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢¥ë¥¤¡¼¥º¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë
¡¡¢¡Êá¼ê¡Ê5Ì¾¡Ë5¡¡¾¾Èø¼®²¸¡¢10¡¡¸ÍÃì¶³¹§¡¢50¡¡»³ËÜÍ´Âç¡¢60¡¡¸Å»ÔÂº¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢95¡¡¶åµ´Î´Ê¿
¡¡¢¡ÆâÌî¼ê¡Ê8Ì¾¡Ë0¡¡ÎÓÂö¿¿¡¢2¡¡ËÒ½¨¸ç¡¢9¡¡µþÅÄÍÛÂÀ¡¢25¡¡Åû¹á²ÅÃÒ¡¢26¡¡»°¿¹Âçµ®¡¢44¡¡ÀÐ¾åÂÙµ±¡¢51¡¡µÜºêÉÒÏº¡¢56¡¡ÅÄÆâ¿¿æÆ
¡¡¢¡³°Ìî¼ê¡Ê7Ì¾¡Ë4¡¡ÅÙ²ñÎ´µ±¡¢7¡¡º´Ìî·ÃÂÀ¡¢28¡¡¾¡Ëô²¹»Ë¡¢55¡¡°æ¾å°¼ÅÐ¡¢58¡¡³á¸¶¹·´õ¡¢61¡¡²ÜÌ¾Ã£É×¡¢¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë
¡¡¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à:²Å¼êÇ¼¥¥ã¥ó¥×¡Û2·î1¡Á22Æü
¡¡¢¡Åê¼ê¡Ê21Ì¾¡Ë14¡¡ÀÐÅÄ·òÂç¡¢15¡¡ÅçÅÄ½ØÌé¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢16¡¡Âç´Ó¿¸°ì¡¢18¡¡¾®±à·òÂÀ¡¢33¡¡ÉðÅÄÎ¦¶ê¡¢38¡¡¾¾ËÜÎ¿¿Í¡¢41¡¡º´¡¹ÌÚÀéÈ»¡¢43¡¡¿¼ÂôË±²ð¡¢46¡¡ºä¸ýæÆñ¥¡¢47¡¡ÊÒ»³â«¿´¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢59¡¡Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏº¡¢65¡¡µÜ¾ëÂìÂÀ¡¢68¡¡´äÅÄ¾µ®¡¢92¡¡ËÙ²¬È»¿Í¡¢102¡¡À¶¿åËãÀ®¡¢103¡¡¶âÞ¼¸÷´õ¡¢111¡¡µÈ²¬ÃÈ¡¢122¡¡¾±»ÊÍÛÅÍ¡¢136¡¡¿¹²¼ÎÜÂç¡¢140¡¡¾¾ËÜÎ´Ç·²ð¡¢052¡¡ÉÍÃÏ¿¿À¡
¡¡¢¡Êá¼ê¡Ê4Ì¾¡Ë32¡¡±×»Òµþ±¦¡¢57¡¡ÅìºÊ½ãÊ¿¡¢127¡¡¾å¹ÃÎ¿Âç¡¢130¡¡¶áÆ£Âç²í
¡¡¢¡ÆâÌî¼ê¡Ê11Ì¾¡Ë3¡¡¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢6¡¡¿¹·ÉÅÍ¡¢31¡¡¼ÆÅÄÎµÂó¡¢34¡¡µÜ²¼Ä«ÍÛ¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢37¡¡²ÃÆ£¶Á¡¢48¡¡À®À¥æû¿Í¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢66¡¡¥Ó¥·¥¨¥É¡¢125¡¡¾®³Þ¸¶Áó¡¢129¡¡À¾´¬¸Æó¡¢131¡¡À¶¿å»íÂÀ¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢193¡¡¹â¸«ß·°êÌ¥
¡¡¢¡³°Ìî¼ê¡Ê4Ì¾¡Ë8¡¡¿ÀÎ¤ÏÂµ£¡¢63¡¡´Øº¬Âçµ¤¡¢67¡¡ÉÍ¾Çµ²ð¡Ê¿·ÆþÃÄ¡Ë¡¢155¡¡¾®¿ËÂçµ±