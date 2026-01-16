¶âÃ«¤Ï17°Ì¡¢¾¾»³59°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³«ËëÀï¡¢¥½¥Ë¡¼OP
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï15Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ÇÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÃ«Âó¼Â¤¬66¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤È4ÂÇº¹¤Î17°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï67¤Ç29°Ì¡¢ÊÆÂôÏ¡¤Ï68¤Ç41°Ì¡£2022Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î¶â»Ò¶îÂç¤ä¿ù±ºÍªÂÀ¤È¤È¤â¤Ë69¤Ç²ó¤ê¡¢59°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡71¤Îµ×¾ïÎÃ¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡¢Èæ²Å°ìµ®¤Ï92°Ì¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç16ºÐ¤ÎÄ¹ºêÂçÀ±¡ÊµÜºê¡¦Í¦»Ö¹ñºÝ¹â¡Ë¤Ï75¤ÈÊø¤ì¡¢112°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤È¥±¥Ó¥ó¡¦¥í¥¤¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£