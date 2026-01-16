¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¿ô¤¬7½µ¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¡¡Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö10.54¿Í¡×¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
Á´¹ñ¤Ç1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬7½µ¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ª¤è¤½3000¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¡Ö10.54¿Í¡×¤Ç7½µ¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê¤ª¤è¤½1.02ÇÜÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Î¡Ö31.32¿Í¡×¤Ç¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë30¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼¡¤¤¤Ç¼¯»ùÅç¸©¤Î¡Ö23.51¿Í¡×¡¢¹âÃÎ¸©¤Î¡Ö20.29¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¼êÀö¤¤¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£