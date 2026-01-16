¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ±Ç²è´Õ¾Þ¡ªBenQ¤«¤éÅ·°æÅê±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖGV32¡×ÅÐ¾ì¡£
¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Å·°æÅê±Æ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ーGV¥·¥êー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖGV32¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Õ¥ëHD²òÁüÅÙ¤È¹âµ±ÅÙLED¸÷¸»¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈóÅëºÜ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¿²¤³¤í¤Ó¤Ê¤¬¤éÂç²èÌÌ¤Ç±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§GV32
²Á³Ê¡§89,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î27Æü
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§¢¨¥ê¥ó¥¯¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î²è¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯
¡ÖGV32¡×¤Ï¡¢Æ±¥·¥êー¥º¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖGV50¡×¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë²òÁüÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¸»¤ò¥ìー¥¶ー¤«¤éLED¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈóÅëºÜ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¹â²è¼Á¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
500ANSI¥ëー¥á¥ó¤Î¹âµ±ÅÙLED¸÷¸»¤Ë¤è¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç¿§ºÌË¤«¤Ê±ÇÁüÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¡£µ¯Æ°¤¬Áá¤¯ÄãÈ¯Ç®¤ÇÄ¹¼÷Ì¿¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤âÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï´ÊÃ±¤ÊÅ·°æÅê±Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëBenQÆÈ¼«¤Î²óÅ¾µ¡¹½¤À¡£ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤Î¾å¤ÇËÜÂÎ¤ò¾å²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î³ÑÅÙ¤ÇÊÉ¤äÅ·°æ¤Ë±ÇÁü¤òÅê±Æ¤Ç¤¤ë¡£»°µÓÉÔÍ×¤Î¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¿²¼¼¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¢¿²Á°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬½¼¼Â
ËÜµ¡¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥êー¥×¥¿¥¤¥Þー¤äÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤¿§¤Ë¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥·¥Õ¥È¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢½¢¿²Á°¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ä¼«Æ°½Ä²£Âæ·ÁÊäÀµ¡¢²óÅ¾ÊäÀµ¡¢¾ã³²Êª²óÈòµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Åê±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´À°¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
Ç÷ÎÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎËÉÙ¤µ¤âÌ¥ÎÏ
²»¶ÁÌÌ¤Ç¤âÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤Àß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4W¡ß2¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë²Ã¤¨¡¢10W¥¦ー¥Õ¥¡ー¤òÆâÂ¢¡£½ÅÄã²»¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤·¡¢±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤âÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¥·¥Í¥Þ¥âー¥É¤äÅ·°æ¥·¥Í¥Þ¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿²¼¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿²»¶Á¥âー¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËGoogle TV OS¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Netflix¤äYouTube¡¢Disney+¤Ê¤É¤ÎÇ§Äê¥¢¥×¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢15,000°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¡£Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë²»À¼¸¡º÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ëÀß·×
USB-CµëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬ÉÔÍ×¡£PC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°½ÐÀè¤ä½ÐÄ¥Àè¤Ç¤â½ÀÆð¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢ËÜÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Í½ÌóÆÃÅµ¤ÈÈ¯Çä¾ðÊó
¡ÖGV32¡×¤Ï2026Ç¯1·î27Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤òÍÑ°Õ¡£1·î15Æü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢1·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¸ÜµÒ¸ÂÄê¤Ç20%¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¿²¼¼¤ÎÅ·°æ¤¬¥·¥¢¥¿ー¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖGV32¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Î²òÊü¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥®¥ã¥é¥êー
