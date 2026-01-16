¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÇMSP¤Î¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¡¢¡ÖAcronis Cyber Protect Cloud¡×¤Ë¿·µ¡Ç½
¡¡¥¹¥¤¥¹¤Î¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î1·î13Æü¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡ÊMSP¡Ë¤È¤½¤ÎÃæ¾®´ë¶È¸ÜµÒ¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖAcronis Archival Storage¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖAcronis Archival Storage¡×¤ÏÄ¹´üÊÝÂ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¤Ä¤ÄÍ¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¦ÊÝ¸î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£Æ±¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¼êº¢¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¿×Â®¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥í¥Ë¥¹¤ÎÀÁµá½èÍý¤ÈÏ¢·È¤·¤¿S3¸ß´¹¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ë¤è¤ëÅý¹ç´ÉÍý¡¢¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Î¥ê¥È¥ê¡¼¥Ð¥ë¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ó¤ÎÂÑµ×À¡¢99.5¡ó¤Î²ÄÍÑÀ¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ä¹´ü¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î´°Á´À¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë°Å¹æ²½¤ÈÉÔÊÑÀ¡ÊWORM¡§Write Once Read Many¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥°¥ì¥¹ÎÁ¶â¤äAPIÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤Í½Â¬²ÄÇ½¤ÊÁí½êÍ¥³¥¹¥È¡ÊTCO¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í½´ü¤»¤ÌÄÉ²Ã¥¯¥é¥¦¥É¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Çµ¬À©»º¶È¸þ¤±¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÊä´°¤¹¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»öÁ°¹½À®¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¡¢S3 API¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Åý¹çÀ©¸æµ¡Ç½¤ÇÀßÄê¤ÈÊÝ¼é¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿À¤³¦7¥«½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÀÜÂ³À¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖAcronis Archival Storage¡×¤Ï¡ÖAcronis Cyber Protect Cloud¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥¢¥¯¥»¥¹ÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ë
¡¡¡ÖAcronis Archival Storage¡×¤ÏÄ¹´üÊÝÂ¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¤Ä¤ÄÍ¥¤ì¤¿¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¦ÊÝ¸î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£Æ±¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¼êº¢¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¿×Â®¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Çµ¬À©»º¶È¸þ¤±¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÊä´°¤¹¤ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»öÁ°¹½À®¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¡¢S3 API¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Åý¹çÀ©¸æµ¡Ç½¤ÇÀßÄê¤ÈÊÝ¼é¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿À¤³¦7¥«½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÀÜÂ³À¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖAcronis Archival Storage¡×¤Ï¡ÖAcronis Cyber Protect Cloud¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£