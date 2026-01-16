¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2026¤Î¥í¥´¤¬·èÄê¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ°Ê³°¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç¤â³«ºÅ
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï16Æü¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2026¤Î¥í¥´¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï2022Ç¯¤Ë¾¾»³¡¦Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢³ÆµåÃÄËÜµòÃÏ°Ê³°¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç¤â³«ºÅ¡£Âè1Àï¤Ï7·î28Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè2Àï¤ÏÍâ29Æü¤ËÉÙ»³»ÔÌ±µå¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬81¾¡¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬93¾¡¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¬11¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª³«ºÅÍ×¹à¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï5·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£