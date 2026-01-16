ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤Î1/17HG¤ÏÈ¡´Û´ë¶È´§Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡ª
¡¡7Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¡´Û¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤òÈ¡´Û´ë¶È´§Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´§Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌ³¤Æ»YS¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë³Æ¼Ò¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¾®¸ý¶¨»¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç ¡ÖÈ¡´Û¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¶¨»¿¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÅöÆü¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤È¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»YS¤Ï12:00¤è¤ê¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¤È¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ï16:05¤è¤ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£