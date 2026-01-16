Â§ËÜ¤¬µð¿Í°ÜÀÒ¡¢ÅìÉÍ¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¡¡º£¥ª¥ÕFAÁª¼ê¤Çµî½¢Ì¤Äê¤ÏÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤Î¤ß¡¡µåÃÄ¤ÏÀë¸À»ÄÎ±Ç§¤á¤ëÊý¿Ë
¡¡µð¿Í¤Ï16Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ò»ëÌî¤Ë¸¢Íø¹Ô»È¤·¤¿¤¬¡¢½Ï¹Í¤·¹ñÆâÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤ËFA¤ò¹Ô»È¤·¤Æµî½¢¤¬Ì¤Äê¤Ê¤Î¤Ï³ÚÅ·¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î°ì¿Í¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÁÊ¤¨¤ë¤âµåÃÄ¤ÏÇ§¤á¤º¡¢»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë¾ò·ï¤âÄó¼¨ºÑ¤ß¡£ÀÐ°æ°ìµ×GM¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ùº£¥ª¥Õ¤ÎFAÆ°¸þ
ÀÐ°æ°ìÀ®¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâFA¡Ë¢ªÀ¾Éð
·¬¸¶¾»Ö¡ÊDeNA¤«¤é³¤³°FA¡Ë¢ªÀ¾Éð
°ËÆ£¸÷¡ÊDeNA¤«¤é³¤³°FA¡Ë¢ª³ÚÅ·
¾¾ËÜ¹ä¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâFA¡Ë¢ªµð¿Í
Â§ËÜ¹·Âç¡Ê³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¡Ë¢ªµð¿Í
¾¾ÍÕµ®Âç¡ÊÃæÆü¤«¤é³¤³°FA¡Ë¢ª»ÄÎ±
ÅìÉÍµð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¡Ë¢ª»ÄÎ±