¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î³°Ìî¼ê¸õÊä¤Ë¸µ»øÀï»Î¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬Éâ¾å¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥«¥Ö¥¹£Æ£Á¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢£´Ç¯£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âè°ìÊó¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¥á¥Ã¥Ä¤òµñÀä¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£Æ±µ»ö¤ÏÇ¯Êð£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£¹²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤ÏºÍÇ½¤ÏËÉÙ¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ê¤·¤Î»ÄÇ°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥³¡¼¥¨¥ó¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬¤«¤Ä¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿¡ØÅì³¤´ß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ù¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥×¥é¥ó£Â¡×°Ü¹Ô¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Æ£Á¤Î¡Ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¸½ºß¡¢³ÍÆÀ²ÄÇ½¤ÊºÇ¹â¤Î³°Ìî¼ê¤À¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬Èò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÄ¹´ü·ÀÌó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃæ·ø¼ê¤Ï¿ô¿Í¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ê¤É¤À¡×¤È£²£°£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÏÀèÆü¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¹½À®¤ò»ý¤Ä¥Á¡¼¥à¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¼°Ò¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£