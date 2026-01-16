¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏËè½µ»×¤¤¤Ä¤¯¡×¡£¥Û¥éー¥²ー¥à¤Î¿·À±¡ÖBrokenLore¡×¥·¥êー¥º¼ê³Ý¤±¤ë¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈ¯ÇäÇ÷¤ëºÇ¿·ºî¡ÖUNFOLLOW¡×¤òÂÎ¸³¡£¡È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡É¤è¤ê¿´¤Ë»Ä¤ë¶²ÉÝ¤Ø
¡¡¾¾ÃÝ¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/SteamÍÑ¥Û¥éー¥²ー¥à¡ÖBrokenLore: UNFOLLOW¡×¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3,080±ß¡ÊPS5¡Ë¤è¤ê¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î±¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿È¶á¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë°ì¿Í¾Î¥Û¥éーºîÉÊ¤À¡£ºîÃæ¤Ë¤Ï³¤³°¤ÎÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦Akidearest¤µ¤ó¤ä¡¢Knite¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«È¯¸µ¤ÎSerafini Productions¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖBrokenLore¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥³¥í¥¸¥«¥ë¥Û¥éー¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡ÖBrokenLore: DON'T WATCH¡×¡¢¡ÖBrokenLore: LOW | Ì¸±«Â¼¡×¤Î2ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¡ÖBrokenLore: UNFOLLOW¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖUNFOLLOW¡×¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤«¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ÎÈ¯Çä¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î»îÍ·²ñ¤Î½ê´¶¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢Serafini Productions¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥¡ー¥Î¡¦¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¡ÚBrokenLore: UNFOLLOW | OFFICIAL TRAILER 2025¡Û
BrokenLore: UNFOLLOW
¥¢¥ó¤Î»ëÅÀ¡¢¥×¥ìー¥äー¤Î¹ÔÆ°ÁªÂò¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤SNS±é½Ð
¡¡¸½ºß¡¢Steam¤Ç¤ÏÂÎ¸³ÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó»îÍ·¤·¤¿¥Ó¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤È°Û¤Ê¤ë¥Ñー¥È¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÁáÂ®¥²ー¥à¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤È¤¢¤ë°ì¼¼¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ó¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¤ä¤ä»¶Íð¤·¤¿Éô²°¤Î¾²¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¡Ê¡©¡Ë¤ÎÇ¤¬ÆÝµ¤¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ç¤òÉï¤Ç¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡º¸²¼¤Ë¥¢¥ó¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°Å¤¤Â¦ÌÌ¡×¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë±þ¤¸¤ÆSNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬Áý¸º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ìー¥äー¤È¡¢´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¼«¿È¤¬¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¡Ä¡Ä¤À¤¤¤ÖÀ¸¡¹¤·¤¤±é½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È´¤±½Ð¤·¤¿Éô²°¤«¤éÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤¬³¤³°¤Î³Ø¹»Æâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ï²¼¤ÎÊÉ¤Ë±è¤Ã¤ÆÊÂ¤ÖÌµ¿ô¤Î¥í¥Ã¥«ー¤Ï¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¹»¼Ë¤Ï°Å¤¯¡¢¹Ó¤ì¤ë¤Ë¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÕ¤ê¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¾È¤é¤¹·Ö¸÷Åô¤Î¸÷¤Î¤Ê¤«¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤«Ã¯¤«¤ÎÊª²»¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤Ï¤äÈ½ÊÌ¤¹¤ëµ¤¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê´Ä¶²»¤¬È¿¶Á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»îÍ·¤«¤é¿ôÊ¬¤Ç¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤â¤¦¥²ー¥à¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È¤µ¤¨¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤ß¡¢²¿¸Î¤«¥Ç¥Ã¥µ¥ó¿Í·Á¤¿¤Á¤¬ÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ¤Î¶µ¼¼¤òÈ´¤±¤¿¸å¡¢Ã¯¤«¤ÎÊì¿Æ¤¬¶µ°÷¤È¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ²±ÁÓ¼º¤Î¥¢¥ó¤Î²áµî¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Îµ²±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Û¥éー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãµº÷Ãæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¡¢½¦¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¾õ¶·¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥×¥ì¥¤¤ÎÆ°µ¡ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ë¥¢¼°¤Î¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¡È¤ª²½¤±²°Éß´¶³Ð¡É¤Ç¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤Àß·×¤À¤í¤¦¡£¹¤¤¥Þ¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÃµº÷¤¹¤ë¥²ー¥àÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»¤Ê¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤ËÃµº÷¥Ñー¥È¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÆ»¤ò°ú¤ÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Á°¤ËÊâ¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë·ëËö¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»îÍ·¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ°é´Û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£Ãæ±û¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È1¤Ä¤À¤±ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¾Ú¤òÆþ¤ì¤ë²ó¼ýÈ¢¤È¡¢ÉÛÀÚ¤ì¤Ç±£¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¡£²ó¼ýÈ¢¤ÎÎ¾ÎÙ¤Ë¤ÏÀÖ¤ÈÎÐ¤Î2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÀþ¤ÏÁõÃÖ¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤È¤â²ø¤·¤µËþºÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î±üÂ¦¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊµðÂç¤ÊÆù²ô¤¬¼ÙËâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÎ°é´Û¤Î±ü¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎµðÂç¤ÊÆù²ô¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ä¾¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·ー¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂÎ°é´Û¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿ー¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ó¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÙ±¤ë¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñー¥È¤Ç¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö³ØÀ¸¾Ú¡×¡£Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¤¬¼õ¤±¤¿¤¤¤¸¤á¹Ô°Ù¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤¤¤ë¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Î³ØÀ¸¾Ú¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç¤Ï²øÊª²½¤·¤¿¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¾Ú¤Î²ó¼ý¤ËÀ®¸ù¡£³ØÀ¸¾Ú¤ò²ó¼ýÈ¢¤Ø¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤ÏÈà¤é¤ò¡Öµö¤¹¡×¤«¡¢¡ÖÉü½²¡×¤¹¤ë¤«¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°Ê¹ß¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤Ç¥¢¥ó¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥È¥ó¥Ç¥â¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¥¢¥ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤¼¤ÒËÜÊÔ¤òÍ·¤ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¥×¥ìー¥äー¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¡ÖBrokenLore¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
Serafini Productions CEO ·ó ¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥¡ー¥Î¡¦¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á
――ËÜÆü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡ÖBrokenLore: UNFOLLOW¡×¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¡ÖUNFOLLOW¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ûー¥ó¥Æ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¸å¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤È¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡×¥¿¥¤¥×¤Î¶²ÉÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¼Ò²ñ¤Ë¼Âºß¤¹¤ëÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ÎÉÝ¤µ¤ä¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¡Ê¥È¥é¥¦¥Þ¡Ë¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤¿ÉÝ¤µ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢»Å³Ý¤±¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤Ë¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂêÄóµ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥³¥í¥¸¥«¥ë¥Û¥éー¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤Î¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤Ï¥²ー¥à¤ÎÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼Ò²ñÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥êー¥Á¥ãー¤â¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²áµîºî¤Î¡ÖDON'T WATCH¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤¿¥¯¥êー¥Á¥ãー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖDON'T WATCH¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö°ú¤¤³¤â¤ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¥¯¥êー¥Á¥ãーÂ¤·Á¤Ë¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÖBrokenLore¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤È¤«Æü¾ïÀ¸³è¤ËÀø¤à¼Ò²ñÌäÂê¤ò¡¢¥Û¥éー¥²ー¥à¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤Í¡£
²èÁü¤Ï2Ëç¤È¤â¡ÖBrokenLore: DON'T WATCH¡×¤Î¤â¤Î
――¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§º£¤Î¾õ¶·¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖDON'T WATCH¡×¤Ç¤Ï¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¸÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´õË¾¤Î¤¢¤ëÃåÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÏÆ±ºî¤Ç²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤â²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥²ー¥à¤òÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿È¿±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Åö»þ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ä¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ë¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²ー¥à¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤ËÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î°Õ¿Þ¤¬¥×¥ìー¥äーÁ´°÷¤ËÆÏ¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÉô¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´ò¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
――¡ÖBroken Lore¡×¥·¥êー¥º¤ÏºîÉÊ¤´¤È¤ËÉñÂæ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖUNFOLLOW¡×¤È²áµîºî¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¸½ºß¡ÖBroken Lore¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡ÖDON'T WATCH¡×¡¢¡ÖLOW | Ì¸±«Â¼¡×¤Î2ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡ÖUNFOLLOW¡×¤Ç¥·¥êー¥º3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖDON'T WATCH¡×¤È¡ÖLOW | Ì¸±«Â¼¡×¤Ï¡¢¡ÖUNFOLLOW¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¥²ー¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖASCEND¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ïー¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖDON¡ÇT WATCH¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡ÖDON¡ÇT LIE¡×¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÆüËÜ¡É¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥êー¥º¤ÎÀßÄê¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²ー¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤É¤³¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²áµîºî¤ÎÆÃÄê¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥·¥êー¥ºÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Í¥¿¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖBrokenLore¡×¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
º£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÈÅìµþ¥¿¥ïー¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖBrokenLore: ASCEND¡×
――¸½ºß¤Ï20Ì¾µ¬ÌÏ¤Ç¥²ー¥à³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Çº£¸å¤Î¿·ºî¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¤Ï¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£³«È¯¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ê¥âー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢24»þ´Ö¾ï¤ËÃ¯¤«¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇËè½µ¿·¤·¤¤¥²ー¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡ÊGDD¡Ë¤¬30¸Ä¤°¤é¤¤Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤òºÇ¸å¤Þ¤Çºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀßÄê¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¤â¤¦ËÜÅö¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤Þ¤ËËÍ¤é¤Ë°¸¤Æ¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¥æー¥¶ー¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖI have an idea¡×¡¢¥²ー¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡Ê¾Ð¡Ë¡£À©ºî¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÖBrokenLore¡×¤òºî¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¾ÃÝ¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÎò»Ë¤ÎÄ¹¤¤²ñ¼Ò¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡©¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¤â¤Ã¤È¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¾¾ÃÝ¤È¤¤¤¦¤È¡Ö²ÎÉñ´ì¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬¥¤¥áー¥¸Åª¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¡È¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤¬ºî¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¡É¤Ç¤â¡¢ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡ÖDON'T WATCH¡×¤â¾¾ÃÝ¥²ー¥à¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç2ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
――¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬Î®Äª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ËÉÕ¿ï¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Û¥éーºîÉÊ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¡ÖÆüËÜ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥Û¥éー¥²ー¥à¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖSIREN¡×¤ä¡ÖÎí¡×¤È¤«¡£¥Û¥éー¾®Àâ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥²ー¥à¤·¤«¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·ºî¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¤ÏÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Æ¶Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÍ·¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¤¬°ìÈÖ¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËè½µ»×¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃåÁÛ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¡ÖDON¡ÇT WATCH¡×¤Ï»ö¸ÎÊª·ï¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¡ª¡×¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖUNFOLLOW¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎAkidearest¤µ¤ó¤¬Í§¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤äÌäÂê¤¬¸µ¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¨¤Ã¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¡¢ËÜºî¡ÖUNFOLLOW¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬SNS¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë¥Õ¥©¥íー¤ò³°¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥²ー¥àÃæ¤Ç¤â¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬Áý¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¤¢¤ÎÀ¤³¦¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÆÃ¤Ë¥²ー¥à¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤»¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥ó¤¬¡¢¾ï¤ËSNS¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥é¥Õ¥£¥Ëー»á¡§¤Þ¤º¤Ï¡ÖBrokenLore: UNFOLLOW¡×¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæÀßÄê¤ò³è¤«¤·¤¿²áµîºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖUNFOLLOW¡×¤ÏÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÆþ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Î¥Ç¥âÈÇ¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
――ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
(R)Serafini Productions. All rights reserved. Licensed to & published by Serafini Productions, Shochiku Co.,Ltd.