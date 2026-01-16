EOS R6 Mark III ¡ß RF45mm F1.2 STM¼Â¼Ì¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡F1.2¤ÎÉÁ¼Ì¤ÈAFÀÇ½¤ò»î¤¹
¥¥ä¥Î¥ó¤Î¡ÖEOS R6 Mark III¡×¤Ï¡¢EOS R¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½ÊÔ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿ÀÇ½¡¢ÆÃÄ§¤¢¤ëµ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¼Â¼Ì¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ»ß²è¤Î¼Ì¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿É¸½àÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¡ÖRF45mm F1.2 STM¡×¤Î¾ÜºÙ¤ä¼Ì¤ê¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿EOS R6 Mark III¡£²èÁÇ¿ô¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¹â¤¤ÀÅ»ß²è»£±ÆÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ°²è»£±Æµ¡Ç½¤Î¿Ê²½¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Ã±ÂÎ¥â¥Ç¥ë¤¬429,000±ß¡¢RF24-105mm F4 L IS USM¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤¬583,000±ßÁ°¸å¤Ç¤¹
AF¤ÏÆ°¤¥â¥Î¤ÎÊáÂª¤âÍ¾Íµ¡¢ÂÔË¾¤Î¥×¥ê»£±Æµ¡Ç½¤â
¤Þ¤º¤Ï¡¢EOS R6 Mark III¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò²þ¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢Í¸ú3250Ëü²èÁÇ¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºCMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡ÖEOS R6 Mark II¡×¤ÏÍ¸ú2420Ëü²èÁÇ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È½Ò¤Ù¤Æ¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²òÁüÅÙ¤ÎÁý²Ã¤Ï²òÁü´¶¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ÎºÝ¤âÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1.6ÇÜ¥¯¥í¥Ã¥×¤Î»£±Æ¤Ç¤â1420Ëü²èÁÇ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç¤è¤êË¾±ó¤Î»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·ÇºÜ¤·¤¿ºîÎã¤Ç¤â¡¢¹Ò¶õµ¡¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ï1.6ÇÜ¥¯¥í¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²òÁüÅÙ¤È²òÁü´¶¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ISO´¶ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹´¶ÅÙISO100¡¢¾ïÍÑºÇ¹â´¶ÅÙISO64000¤È¤·¡¢³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ë¤è¤êISO50ÁêÅö¤ÎL¡¢ISO102400ÁêÅö¤ÎH¤Ç¤Î»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹â´¶ÅÙ¤Ç¤â¿§¤Î¤Ë¤¸¤ß¤ä¥Î¥¤¥º¤ÎÈ¯À¸¤Ï¤è¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¾Íµ¤¢¤ë²èÁÇ¥Ô¥Ã¥Á¤È¡¢±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥óDIGIC X¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥ISO1600
¢¥ISO3200
¢¥ISO6400
¢¥ISO12800
¢¥ISO25600
¢¥ISO51200
¢¥ISO64000
¢¥ISO102400
´¶ÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²è¼Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ISO3200¤È¤Ê¤ë¤È¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¥Î¥¤¥º¤¬È¯À¸¤·¤Ï¤¸¤á¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤â¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¥ì¤¬Æ±¤¸¤¯¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¡£ISO12800°Ê¹ß¤Ï¥Î¥¤¥º¤ÎÈ¯À¸¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¥·¥ã¡¼¥×¥Í¥¹¤ÎÄã²¼¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤è¤¤·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF85mm F2 MACRO IS STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf11¡Ë¡¦-0.33EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¶¯²½¤µ¤ì¤¿AF¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï°ìÅÙÈï¼ÌÂÎ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ÎÈ¾²¡¤·¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¸Â¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥ÜAFÁªÂò»þ¤ËÍ¸ú¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÇÊäÂ¤·¤¿Èï¼ÌÂÎ¤¬¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÊäÂ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤²ó¤ëÈï¼ÌÂÎ¤ò³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ò¥«¥á¥é¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÅÐÏ¿¿ÍÊªÍ¥ÀèAF¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¡£ºÇÂç100Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬ÅÐÏ¿¤Ç¤¡¢¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤½¤ÎÃæ¤«¤éÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê»£±Æµ¡Ç½¤â¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÁªÂò»þ¤Î¤ßÍ¸ú¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤òÈ¾²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â²èÁü¤ÎµÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁ´²¡¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆµÏ¿¤Ç¤¤ë²èÁü¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹20¥³¥Þ¡£ÌîÄ»¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÆ°¤¤ÎÍ½Â¬¤ÎÆñ¤·¤¤Èï¼ÌÂÎ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï½ÅÊõ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
³«ÊüF1.2¤Ç¤â³Ê°Â¡ÖRF45mm F1.2 STM¡×¤â»î¤·¤¿
EOS R6 Mark III¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖRF45mm F1.2 STM¡×¤âº£²ó¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÀÅûÀèÃ¼¤ËÀÖÂÓ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¯¥é¥¹¤ÎRF¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¡¼¥ë¥ÉÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¹Ê¤ê³«Êü¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª½À¤é¤«¤ÊÉÁ¼Ì¡¢¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¥Í¥¹¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¿·¤ÎRF¥ì¥ó¥º¤Ï¹Ê¤ê³«Êü¤«¤é¥·¥ã¡¼¥×¥Í¥¹¤Î¹â¤¤¼Ì¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤ä¤ä¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¼Ì¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£
EOS R6 Mark III¤ËÁõÃå¤·¤¿RF45mm F1.2 STM¡£¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤¦¤¤¿¤«¤È¶Ã¤¤¤¿EOS R¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð·ø¤á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆ±¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÃÆ¤±¤¿¡ÉÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï66,000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÆþ²Ù¤Þ¤ÇÌó4¥«·î¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹
³«ÊüF1.2¤ÎÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¶Ì¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥ó¥º¹½À®¤Ï¥¬¥¦¥¹¥¿¥¤¥×7·²9Ëç¤Ç¡¢¤¦¤Á1Ëç¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¡¼¥ë¥ÉÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤Ï0.45m¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼·Â¤Ï¦Õ67mm
¸å¶Ì¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ì¥ó¥º¤é¤·¤¯Á°¶Ì¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÈÌÌ¤è¤ê¤â¤ä¤ä±ü¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÀÅû¤ÎÂç¤¤µ½Å¤µ¤Ï¦Õ78¡ß75mm¡¢346g¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¹ñ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤¹
º£²ó·ÇºÜ¤·¤¿ºîÎã¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢RF45mm F1.2 STM¤ÎºîÎã¤â´Þ¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¥ª¡¼¥È¤òÁªÂò¡£¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÎã¤Ç¤ÏISO´¶ÅÙ¤â¥ª¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤Êª¤ÎºîÎã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎÇ§¼±µ¡Ç½¤Î¡Ö¾è¤êÊªÍ¥Àè¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£ISO´¶ÅÙ¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÎã¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëJPEG¤Î»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Ç¡¢¥ì¥¿¥Ã¥ÁÅù¤Î²Ã¹©¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÎÇò¥È¥Ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥º¤Î¸÷³ØÆÃÀ¤Î¤è¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÕ¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇò¥È¥Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ¶Ñ¹Õ¤Î¤È¤ì¤¿¼Ì¤ê¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£EVF¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë²èÁü¤â»£±Æ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¶á¤¯¡¢Ïª½ÐÊäÀµ¤â¤·¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF24-105mm F4 L IS USM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf8¡¦1/320ÉÃ¡Ë¡¦¡Ü1EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¿¿µÕ¸÷¤È¤¤¤¦¾¯¡¹°ÕÃÏ°¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ·ã¤ËÇò¥È¥Ó¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¥È¡¼¥ó¤â¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¬Ä´ºÆ¸½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF24-105mm F4 L IS USM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf8¡¦1/100ÉÃ¡ËV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
³«ÊüF1.2¤Ç»£±Æ¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ë½À¤é¤«¤¤¼Ì¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ô¥ó¥È¤Î¹ç¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¡£Á°¥Ü¥±¤â¤³¤ÎºîÎã¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/640ÉÃ¡Ë¡¦-0.33EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¤³¤ÎºîÎã¤â³«Êü¹Ê¤ê¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥·¥ã¡¼¥×¥Í¥¹¤Ï¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥È¤Î¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é³ê¤é¤«¤Ë¥Ü¥±¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂç¸ý·Â¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/1600ÉÃ¡Ë¡¦¡Ü0.33EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¥¥Ä¥Í¤Î¤ªÌÌ¤Î±¦ÌÜ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ä¼ê¤«ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¸å¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«ÊüF1.2¤À¤ÈÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤Ï¶ËÃ¼¤ËÀõ¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÆ°¤¤Ç¥Ô¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»£±Æ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/640ÉÃ¡Ë¡¦¡Ü0.67EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¹Ê¤ê¤ÏF2¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸Þ½ÅÅã¤ò¸«¤ë¤ÈÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤²òÁü´¶¤Ç¤¹¡£»£±Æ¾ò·ï¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È´¤±¤â¤è¤¯¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¹â¤¤¼Ì¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢L¥ì¥ó¥º¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼Ì¤ê¤ÎÆÀ¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¤È½Ò¤Ù¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf2¡¦1/4000ÉÃ¡Ë¡¦-1EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¾ÇÅÀµ÷Î¥45mm¤Î²è³Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤Ê¤É¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢±ó¶á´¶¤ÏÍç´ã¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¶á¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£F1.2¤È¶Ë¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÀÅû¼«ÂÎ¤ÏÈæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢EOS R6 Mark III¤Î¾ïÍÑ¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf2.8¡¦1/640ÉÃ¡Ë¡¦-0.67EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¤³¤Á¤é¤â¹Ê¤ê¤Ï³«Êü¤ÎF1.2¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÉôÊ¬¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¥¥ì¤Ï¤è¤¯¡¢²èÌÌ¼þÊÕÉô¤Ê¤É¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¿§¤Î¤Ë¤¸¤ß¤Ï¤è¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Î¥Ü¥±Ì£¤Ï¤ä¤äË½¤ìµ¤Ì£¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/8000ÉÃ¡Ë¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î¥¹¥Æ¥à¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ë¿§ÉÕ¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¥ì¥ó¥º¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤è¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/3200ÉÃ¡Ë¡¦¡Ü0.67EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¤³¤Á¤é¤Ï45mm¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¯¥é¥¹¤ÎRF28mm F2.8 STM¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£EOS R6 Mark III¤Î²òÁü´¶¤Î¹â¤¤³¨¤Å¤¯¤ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ì¤Î¤è¤¤¼Ì¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢EOS R6 Mark III¤ËÁõÃå¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF28mm F2.8 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf2.8¡¦1/6400ÉÃ¡Ë¡¦-1EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
ÌÀ°ÅÈæ¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤»£±Æ¾ò·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼Éô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÁüÅÙ¤Ï3250Ëü²èÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²èÁÇ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³¬Ä´ºÆ¸½À¤ÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf5.6¡¦1/250ÉÃ¡Ë¡¦-2EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
»£±Æ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Ê¤ê³«Êü¤Ç¤â¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Èï¼ÌÂÎ¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤È°ú¤Î©¤Æ¤ë¼Ì¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÇØ·Ê¤Î¥Ü¥±¤ò¸«¤ë¤È¡¢MF¥Õ¥£¥ë¥à°ì´ã¥ì¥Õ»þÂå¤Î¥ì¥ó¥º¤Î¥Ü¥±¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/640ÉÃ¡Ë¡¦-0.33EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¤³¤ÎºîÎã¤â¹Ê¤êF1.2¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¥Ü¥±¤ÏÅöÁ³Âç¤¤¯¡¢ÅÀ¸÷¸»¤Ë¤è¤ë¶Ì¥Ü¥±¤¬Æø¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¥Ü¥±Ì£¼«ÂÎ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Âç¸ý·Â¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅªÄã²Á³Ê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¥±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼Ì¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤EOS R¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤Î°ìËÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF45mm F1.2 STM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf1.2¡¦1/800ÉÃ¡Ë¡¦¡Ü0.33EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO100¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
Èï¼ÌÂÎÇ§¼±AF¤Î¾è¤êÊªÍ¥Àè¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º¸¤Î¼ÖÎ¾¤¬²èÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦¤Î¼ÖÎ¾Á°ÌÌÉô¤òÌäÂê¤Ê¤¯ÊáÂª¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF100-500mm F4.5-7.1¡¡L IS USM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf6.3¡¦1/640ÉÃ¡Ë¡¦-1EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO200¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¥¿¥¥·¥ó¥°¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ò¾è¤êÊªÍ¥ÀèAF¤ÇÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1.6ÇÜ¥¯¥í¥Ã¥×¤À¤È1420Ëü²èÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²òÁü´¶¤ËÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¥°¥Ã¤ÈÈï¼ÌÂÎ¤ò²èÌÌ¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF100-500mm F4.5-7.1¡¡L IS USM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf7.1¡¦1/2500ÉÃ¡Ë¡¦-1EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO800¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
¥Æ¥ìÃ¼500mm¤Ç»£±Æ¡£1.6ÇÜ¤Ë¥¯¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥800mmÁêÅö¤Î²è³Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤¬¤è¤êÈï¼ÌÂÎ¤ËÇ÷¤ê¡¢Ä¶Ë¾±ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÞÅ·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§¤¢¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡EOS R6 Mark III¡¦RF100-500mm F4.5-7.1¡¡L IS USM¡¦¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê¹Ê¤êf7.1¡¦1/3200ÉÃ¡Ë¡¦-1EV¡¦WB¥ª¡¼¥È¡¦ISO800¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡§¥ª¡¼¥È¡¦JPEG
Î©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê³¬Ä´Ë¤«¤Ê¼Ì¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂç¤¤Ê²èÁÇ¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È»×¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÈï¼ÌÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëAF¤È½Ò¤Ù¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÐÏ¿¿ÍÊªÍ¥ÀèAF¤ä¥×¥ê»£±Æµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¡¢EOS R6 Mark III¤Ï¸«¤ë¤Ù¤µ¡Ç½¤ÎÂ¿¤¤¥«¥á¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»£±Æ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢·ë²Ì¤è¤ê¤è¤¤ºîÉÊÀ©ºî¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»£±Æ¥·¡¼¥ó¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ËÂÐ¤·½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥í¤ä¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²û¤Î¿¼¤¤¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
RF45mm F1.2 STM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹Ê¤ê¤ò³«¤¤¤Æ»£¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹Ê¤ê³«Êü¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª½À¤é¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ïëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ýÇ¯¤ÎÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¤æ¤ë¤æ¤ë¤Ü¤ä¤Ü¤ä¤Î¼Ì¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥·¥ã¡¼¥×¥Í¥¹¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê¼Ì¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸÷¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤à¤·¤í¡¢Âç¤¤¯½À¤é¤«¤¤¥Ü¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Àõ¤¤Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥ì¥ó¥º¤È½Ò¤Ù¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Á³Ê¤â½Ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤¬¹¥¤¤ÊEOS R¥·¥¹¥Æ¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ì¥ó¥º¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢Æ±¤¸F1.2¤Î³«ÊüÃÍ¤Ç¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥60mmÁ°¸å¤Î¥ì¥ó¥º¤â¤¢¤ë¤È¤Ê¤ªÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
