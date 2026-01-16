10²¯¤ÎÀº»Ò¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤Î¤¾¤¸«¡ª¡¡¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó Àº¤Ê¤ëÂçËÁ¸±¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó Àº¤Ê¤ëÂçËÁ¸±¡Ù¤è¤ê¡¢Àº»Ò¤¿¤Á¤¬Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ëËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢10²¯¤ÎÀº»Ò¤¿¤Á¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Ç¤¤ëËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿áÂØÈÇ¤ÎÀº»ÒÌò¤Ï¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó Àº¤Ê¤ëÂçËÁ¸±¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡»×½Õ´ü¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÂÎÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀº»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¤±¤ÎÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ËÜ¹ñ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄ¶Âçºîµ¬ÌÏ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢2½µÏ¢Â³Âè1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂæÏÑ¤ä¹á¹Á¤Ç¤â10Âå¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤êÏ¢ÆüËþÀÊ¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÔÂç¤Ê¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸÷¤êµ±¤¯Íñ»Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤àÀº»Ò¤¿¤Á¤ÎÂçËÁ¸±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°ìËç¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¤¥§¥ó¥¹¤ÎÂÎÆâ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÍê¤ê¤Ê¤¤Àº»Ò¥·¥á¥ó¤È¡¢¾¡µ¤¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÁêËÀ¥«¥ß¥é¡£´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È¿Ê¤à2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¥·¥á¥ó¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¶µ¼ø¤ä¸ÄÀË¤«¤ÊÆ±µéÀ¸¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À²ø¤·¤²¤Ê3¿ÍÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¾¤äÂçÄ²¶Ý¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÏÓ¤«¤é¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹Àº»Ò¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥»¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤¬Àº»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤ÎËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢»×½Õ´ü¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¥¤¥§¥ó¥¹¤ÎÆü¾ï¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥¤¥§¥ó¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ëÀº»Ò¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Ì¤ë¤¤Æü¡¹¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¥ê¥µ¤È¥¥¹¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¡£Ê¿²º¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¡¢±¿Ì¿¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤ÎËë¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò·ü¤±¤¿¥¬¥Á¥ó¥³¥ì¡¼¥¹¡£¥´¡¼¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î10²¯¡£Àº»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤Á¾Í¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë²á¹ó¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÊª¸ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó Àº¤Ê¤ëÂçËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢2·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿áÂØÈÇ¤ÎÀº»ÒÌò¤Ï¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó Àº¤Ê¤ëÂçËÁ¸±¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡»×½Õ´ü¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¾¯Ç¯¤ÎÂÎÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀº»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤¬¤±¤ÎÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ËÜ¹ñ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÄ¶Âçºîµ¬ÌÏ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢2½µÏ¢Â³Âè1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂæÏÑ¤ä¹á¹Á¤Ç¤â10Âå¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤êÏ¢ÆüËþÀÊ¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¤¥§¥ó¥¹¤ÎÂÎÆâ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÍê¤ê¤Ê¤¤Àº»Ò¥·¥á¥ó¤È¡¢¾¡µ¤¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÁêËÀ¥«¥ß¥é¡£´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È¿Ê¤à2¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¥·¥á¥ó¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¶µ¼ø¤ä¸ÄÀË¤«¤ÊÆ±µéÀ¸¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À²ø¤·¤²¤Ê3¿ÍÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇ¾¤äÂçÄ²¶Ý¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÏÓ¤«¤é¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹Àº»Ò¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥»¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤¬Àº»ÒÌò¤òÌ³¤á¤¢¤²¤¿¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤ÎËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢»×½Õ´ü¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¥¤¥§¥ó¥¹¤ÎÆü¾ï¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥¤¥§¥ó¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ëÀº»Ò¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Ì¤ë¤¤Æü¡¹¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¥ê¥µ¤È¥¥¹¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¡£Ê¿²º¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¡¢±¿Ì¿¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤ÎËë¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº»Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò·ü¤±¤¿¥¬¥Á¥ó¥³¥ì¡¼¥¹¡£¥´¡¼¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î10²¯¡£Àº»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤Á¾Í¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë²á¹ó¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÊª¸ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥ë¥Þ¥²¥É¥ó Àº¤Ê¤ëÂçËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢2·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£