·ÄÂç¤Î¾ï¾¾¹ÂÀÏº¤¬¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌóÀµ¼°È¯É½¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡ÍÌ¾´ë¶È¼Âà¤Ç°ÛÎã¤ÎÆ»¤Ø
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¡¦·ÄÂç¤Î£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¾ï¾¾¹ÂÀÏº³°Ìî¼ê¡Ê£´Ç¯¡á·Ä±þ¾ÅÆîÆ£Âô¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖChicago Cubs¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÊâ°ìÊâÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡ÖChicago Cubs¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¤Î¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Thank you to the Chicago Cubs organization for this opportunity. Go Cubs Go!¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¾ï¾¾¤Ï£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¹¥¥í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡££²£µÇ¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢·ÄÂç¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢Æ±£±£°·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢°éÀ®¤Ç¤â»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ï¤½¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ËÃíÌÜ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç°é¤Ã¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤â¤¢¤ë¾ï¾¾¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¶âÍ»¶È³¦Âç¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìîµå·ÑÂ³¤ò·è¤á¤¿¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡¾ï¾¾¡¡¹ÂÀÏº¡Ê¤Ä¤Í¤Þ¤Ä¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£°·î£²£·Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Éã¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ç°é¤Ä¡£·Ä±þ¾ÅÆîÆ£ÂôÃæ¤«¤é·Ä±þ¾ÅÆîÆ£Âô¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄÂç¤Ç¤Ï£³Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¡£ÄÌ»»£³£·»î¹ç¤Ç£±£³£³ÂÇ¿ô£³£µ°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¹ÂÇÅÀ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÁÆ¤Ë¤·¤ÆÌî¤À¤¬ÈÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¹¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£