¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤²ÖÊ´ÂÐºö¥°¥Ã¥º¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×CARE ROBOT BAYMAX
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¦¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCARE ROBOT BAYMAX¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤ä·ÈÂÓÍÑ¥À¥¹¥È¥Ý¡¼¥Á¡¢¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¼ÂÍÑÀÈ´·²¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCARE ROBOT BAYMAX¡×
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
Àè¹ÔÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÅ¹¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¥¯¥é¥Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Ç1·î19Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë7:00¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸URL¡§http://disneystore.jp/care-robot-baymax/2026/
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿»¨²ß¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿Í¡¹¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥±¥¢¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢Ä°¿Ç´ï¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÍÑÀ¤âÈ´·²¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ËÉÙ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥À¥¹¥È¥Ý¡¼¥Á¤äÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á¡¢¥é¥¤¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎÂî¾å¥¿¥¤¥×¤Î²Ã¼¾´ï¤ä¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¡¢å«ÁÏ¹Ñ¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹ CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§3,400±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Ìó¹â¤µ13.7¡ßÉý17.2¡ß±ü¹Ô¤16.8cm
¥±¡¼¥¹ Ìó¹â¤µ13.5¡ßÉý17¡ß±ü¹Ô¤16.6cm
¿ÄËÀ ÌóÄ¾·Â2.8cm
¥í¡¼¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¤ª´é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥³¥í¥ó¤È´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤¦¤È¤¤Ï¥«¥Ð¡¼ÉôÊ¬¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ³°¤·¡¢¥í¡¼¥ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¿ÄËÀ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥Ã¥È¡£
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ÄËÀ¤Î¾å¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¿ÄËÀ¤òÌá¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤«¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃ¼¤ò½Ð¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÄù¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§5,500±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä53¡ß²£50¡ß¸ü¤ß22cm
¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
Ä°¿Ç´ï¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥±¥¢¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Â¦¤«¤éÏÓ¤òÆþ¤ì¤ÆËí¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²¾Ì²»þ¤ËÏÓ¤ä¼ó¤òÄË¤á¤º¤Ë²÷Å¬¤ËµÙ¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ý¡¼¥Á ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥× CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§3,000±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ Ìó17cm
¥Ý¡¼¥Á Ìó¹â¤µ12¡ßÉý8.6¡ß±ü¹Ô¤5.8cm
Î©ÂÎ´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÇØÃæÂ¦¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÌô¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢¤ªÌô¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ·ÈÂÓ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥àÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢Ìþ¤·ÅÙËþÅÀ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ý¡¼¥Á(S) ¥À¥¹¥ÈÍÑ ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥× ¥Ô¥ó¥¯ CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§1,800±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä8¡ß²£9.7¡ß¸ü¤ß4cm
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¤ª´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥À¥¹¥È¥Ý¡¼¥Á(·ÈÂÓ¥´¥ßÆþ¤ì¥±¡¼¥¹)¤Î¤ä¤ä¾®¤µ¤áS¥µ¥¤¥º¡£
¤ª²Û»Ò¤ÎÊñ¤ß»æ¤ä¡¢»È¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢³°½Ð»þ¤Ë¤Õ¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¾®¤µ¤Ê¥´¥ß¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«¸ýÉô¤ÏÊÒ¼ê¤Ç³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤¤ë¥Ð¥Í¸ý»ÅÍÍ¤Ê¤Û¤«¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç³°½Ð»þ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤äÍÎÉþ¤Î¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ý¡¼¥Á(M) ¥À¥¹¥ÈÍÑ ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥¿¥¤¥× ¥Ö¥ë¡¼ CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§2,300±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä10¡ß²£9.7¡ß¸ü¤ß4cm
¤ä¤ï¤é¤«ÁÇºà¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ë¡¢¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥À¥¹¥È¥Ý¡¼¥Á¤ÎM¥µ¥¤¥º¡£
¥Ï¡¼¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂÎ¤ò·¹¤±¤¿¥Ý¡¼¥º¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ù
Ä°¿Ç´ï¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ý¡¼¥Á CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§2,500±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä19¡ß²£14.5¡ß¸ü¤ß2cm
¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤äÈ¾Æ©ÌÀÁÇºà¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢4ÃÊ¤Î¥«¡¼¥ÉÆþ¤ì¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¾®Êª¤ò»ÅÊ¬¤±¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥Á¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤¿ÆâÂ¦¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÁíÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä°¿Ç´ï¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¯¤¹¤ê¼êÄ¢¤ä¿Ç»¡·ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ý¡¼¥Á CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§4,200±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¹â¤µ17¡ßÉý22.5¡ß±ü¹Ô¤9cm
»ý¤Á¼ê(¥Ý¡¼¥Á¾åÉô¤«¤é»ý¤Á¼ê¤Î¥È¥Ã¥×Ä¹¤µ) Ìó3.5cm
¥É¥¯¥¿¡¼É÷¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¥í¥´¤¬¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î¸÷Âô¤¬¤¢¤ë»ý¤Á¼êÉÕ¤¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ý¡¼¥Á¡£
ÆâÀ¸ÃÏ¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÁíÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¼ïÎà¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¹¤¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¾®Êª¤ò»ÅÊ¬¤±¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î³Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Î©¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ USB²Ã¼¾´ï ¥é¥¤¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤ CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§4,500±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó¹â¤µ16¡ßÉý11.9¡ß±ü¹Ô¤11.8cm
USB¥±¡¼¥Ö¥ë ÌóÄ¹¤µ100cm
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤Âî¾åUSB²Ã¼¾´ï¡£
Ä¶²»ÇÈ¼°¤Ê¤Î¤Ç²Ã¼¾»þ¤âÇ®¤¯¤Ê¤é¤º°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÅÅ°µ¤¬4.4VÌ¤Ëþ¤Î»þ¤Ï¥Ö¥¶¡¼¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³é¿å»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÇò¤¯¤Æ¤Ý¤ï¤ó¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤¹¤ë¤È¡¢½À¤é¤«¤¤¸÷¤Ç¿´¤Þ¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹ ¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§1,800±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥±¡¼¥¹ Ìó½Ä11¡ß²£8.5¡ß¸ü¤ß4.2cm
¥Ô¥Ã¥¯ Ìó½Ä3¡ß²£2.5¡ß¸ü¤ß0.1cm
Âç¾®¤Î¹¤µ°ã¤¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡¢8Ê¬³ä¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥ë¥±¡¼¥¹¡£
¤ªÌô¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÄ«ÃëÈÕ¤Ç»ÅÊ¬¤±¤¿¤ê¡¢¼ïÎà¤´¤È¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¾®¤µ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Æþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Æâ³¸¤¬³«¤±¤Ë¤¯¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡õ¥â¥Á å«ÁÏ¹Ñ CARE ROBOT BAYMAX
²Á³Ê¡§400±ß (ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä12¡ß²£6.5¡ß¸ü¤ß2cm
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥µ¥¤¥º¡§19¡ß72mm
Æþ¿ô¡§18Ëç(6¥Ç¥¶¥¤¥ó)
¥É¥¯¥¿¡¼É÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¡Ö¥â¥Á¡×¤È°ì½ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢6ÊÁ18ËçÆþ¤ê¤Îå«ÁÏ¹Ñ¥»¥Ã¥È¡£
¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤å«ÁÏ¹Ñ¤¬¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Ìþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCARE ROBOT BAYMAX¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
© Disney
