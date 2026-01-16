DeNAËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬WBC¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ðー¤ËÁª½Ð¡¡Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô½Ð¿È¡¡¡ÖÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡µåÃÄ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¥³¥á¥ó¥È
Ìîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï16Æü¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¡á¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤ò¿·¤¿¤Ë11¿ÍÈ¯É½¤·¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô½Ð¿È¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÒÁª¼ê¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ËÒÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WBC¤Ï3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£