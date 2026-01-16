¡ÚÁûÁ³¡Û¡ÈÎ©¤ÁÂà¤¡É¶¯À©¼¹¹ÔÃæ¤Ë2¿Í»É¤·1¿Í»àË´ ²ÈÄÂÂÚÇ¼¤Î40ºÐÃË¤òÂáÊá ·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
1·î15Æü¸áÁ°10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎ©¤ÁÂà¤Í×ÀÁ¤ÇÍè¤¿¼¹¹Ô´±¤¬¡¢¼êÂ³¤Ãæ¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤ËË¬¤ì¤¿ÃËÀ2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦»³ËÜ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡¦ÌÀÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Ë¤¢¤ë¡¢¿ùÊÂ¶è¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ò»É¤·¼«¤é¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤«
ÅÄÃæÎÉ¹¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§
¡Ê»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¡ËÉô²°¤Ï2³¬¤Î±¦¤«¤é3ÈÖÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤¬¹õ¤¯¾Æ¤±¾Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¼èºàÈÉ¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
²Ð»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¥È¥«¡¼¤âÍè¤¿¡£¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¼¹¹Ô´±¤é4¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬±ì¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤·¤«²ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¹¹Ô´±¤é¤¬°ìÃ¶³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¤È¼¹¹Ô´±¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤ò»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»É¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤¿ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤ò»É¤µ¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡Ä¡£
¶áÎÙ½»Ì±¡§
»ä¤¬¤Á¤ç¤¦¤É(Èï³²¼Ô¤¬)±¿¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¿´ÇÛÁÉÀ¸¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢´é¤â¿¿¤ÃÇò¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÁóÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ô¥¯¥ê¤È¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÇµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤ò»É¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£
ÈÈ¹Ô¸å¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÄÌÊó¤«¤éÌó30Ê¬¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÄ¾Àþµ÷Î¥¤Ç600£í¤Û¤ÉËÌ¤ËÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÎÏ©¾å¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¡ÖË½¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
³ÎÊÝ¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ì¾Á°¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¡Ö»³ËÜ¹¨¤µ¤ó¤Í¡£»³ËÜ¹¨¤µ¤ó¤Í¡£À¸Ç¯·îÆü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¡§
Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£
¡½¡½²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¤Ü¤½¤Ü¤½¤È¡£¼õ¤±Åú¤¨¤Ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç·Ù»¡¤È¡£
¡½¡½¤ä¤±¤É¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡Ä¡£
¡½¡½²ÈÄÂ¤Ï¡©
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à¿Í¡§
(¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ï)6Ëü5000±ß¡£
¡½¡½1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡©
¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤éÊª²»¤Ï¡©
À¸³è²»¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¸³è²»¤Ï¡©¡ËÆÃ¤Ë¡Ä¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯À©¼¹¹Ô¤È¤Ï¡©¸î¿ÈÍÑ¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ï»ý¤¿¤º
º£²ó¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶¯À©¼¹¹Ô¡×¤ÎºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶¯À©¼¹¹Ô¡×¤È¤Ï¡Ä
³ÎÄê¤·¤¿Ì±»öºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ê¤É¤ÇÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÇÔÁÊ¤·¤¿Èï¹ð¤¬¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹ñ¤¬Åö»ö¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Î¤³¤È¡£
¶¯À©¼¹¹Ô¤ÎÂÐ¾ÝÎã¤Ï¡Ä
¡ÖµëÍ¿¡¦ÍÂ¶â¡×¡Ö¼Ö¡¦²È¶ñ¡¦µ®¶âÂ°¡×¡Ö·úÊª¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¶¯À©¼¹¹Ô¡×¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¡Ö¼¹¹Ô´±¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼¹¹Ô´±¡×¤È¤Ï¡Ä
³ÆÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºÛÈ½½ê¿¦°÷
»Å»öÆâÍÆ¤Ï¡Ä
²È²°¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¿Í¤òÂàµî¤µ¤»¤ë
¼Ú¶â¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Îºâ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨ÇäµÑ¤·¡¢Âß¼ç¤ËÊÖºÑ¤¹¤ë¤ª¶â¤Ë¤¢¤Æ¤ë¡¡¤Ê¤É¡£
¼¹¹Ô¤ËºÝ¤·¤ÆÄñ¹³¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌ±»ö¼¹¹ÔË¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼¹¹Ô´±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç·Ù»¡¤Ë±ç½õ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¼ÂÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤¿¹ÂçÊåÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯À©¼¹¹Ô¡×¤Ï3¡Á4¿Í¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼¹¹Ô´±¡¦ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¡¦½êÍ¼Ô¡¦¸°³«¤±¶È¼Ô¡¦±¿ÈÂ¶È¼Ô¤Ê¤É¡Ë
ÉþÁõ¤ÏÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¥¹¡¼¥Ä¤äºî¶ÈÃå¤Ê¤É¤Ç¡¢¸î¿ÈÍÑ¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ï»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ºÛÈ½¤Î²áÄø¤ÇÁê¼ê¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡¢·Ù»¡¤Ë¤¹¤°Ï¢Íí¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¶¯À©¼¹¹Ô¡×¤Ï¾ï¤Ë·Ù»¡´±¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¡£¼¹¹Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×1·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë