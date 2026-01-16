²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡Éüµ¢Àï¤«¤éÀäÉÊ¥Ñ¥¹Ï¢È¯¡ª2ÆÀÅÀ7A¡¢·ìÀò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£µ¨G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¡¡¥Ö¥ë¥º´°¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º131¡¼104¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡ËÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É2ÆÀÅÀ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿7¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤ÏÂè1Q¤ËË¬¤ì¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬58ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Çº£µ¨G¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬6ÉÃ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬13ÉÃ¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò1ËÜ·è¤á¤Æº£µ¨½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤Ï»Ä¤ê4Ê¬23ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬8ÉÃ¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤é¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬32ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê15ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ä¤ê3Ê¬53ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê3Ê¬22ÉÃ¤Ë¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¸åÈ¾½é¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªQ¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ä¤ê4Ê¬35ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»Ä¤ê3Ê¬22ÉÃ¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤ØÂ®¹¶¥Ñ¥¹¡£¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Î¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£»Ä¤ê43ÉÃ¤Ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤Ç16Ê¬½Ð¾ì¡£2ÆÀÅÀ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò1ËÜ·è¤á¤¿¡£¡ÊG¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼2ËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢1ËÜ¤Î¤ß»îÅê¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð2ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£4¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸Ä¿Í¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò¼¨¤¹¡È¥×¥é¥¹¡¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡É¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ¿¥×¥é¥¹15¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢À©¸Â¤Ê¤·´°Á´FA¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¡£ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£ÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´5Àï½ª¤¨¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ23.9Ê¬½Ð¾ì¤Ç10.2ÆÀÅÀ¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¡£2ÅÙ¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2WAY·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö±¦²¼ÂÜ¤Î·ìÀò¡×¤Ç³«ËëÁ°¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆ¤Ó2WAY·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ºÆ·ÀÌó¸å¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¡£ÀÜ¿¨¤¢¤ê¤ÎÎý½¬¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤«¤é½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£