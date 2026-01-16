Ê¸²Ê¾Ê¤¬»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº·ë²Ì¤òÆþÎÏ¥ß¥¹¤Ê¤É¤ÇÄûÀµ¡¡2023Ç¯ÅÙ¾®Ãæ¹â¹»À¸³Ø½¬Èñ¤¬²áµîºÇ¹â¡¡»äÎ©¾®³Ø¹»¤Ç1¿ÍÇ¯´Ö174Ëü1516±ß
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤È2023Ç¯ÅÙ¤Î»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÇÌó15Ëü±ß¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2021Ç¯ÅÙ¤È2023Ç¯ÅÙ¤Î»Ò¤É¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿³Ø½¬Èñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¤ä·×»»¼°¤Î¸í¤ê¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÇÌó15Ëü±ß¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍ¤òÄûÀµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÏÍÄÃÕ±à¤ò½ü¤¡¢¸øÎ©»äÎ©¤È¤â¤Ë¾®Ãæ¹â¹»À¸¤Î³Ø½¬Èñ¤¬²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¸øÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Ç36Ëü6599±ß
»äÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Ç174Ëü1516±ß
¸øÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç54Ëü2450±ß
»äÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç156Ëü359±ß
¸øÎ©¤Î¹â¹»¤Ç59Ëü6954±ß
»äÎ©¤Î¹â¹»¤Ç117Ëü9261±ß
¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ºß³°¿¦°÷¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¼êÅö¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤ÏÄÉ²Ã¤Ç»Ùµë¤¬É¬ÍÑ¤Ê¾ì¹ç¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡¢³ÎÇ§ÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£