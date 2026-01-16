¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³ÍÆÀÊóÆ»¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤â4Ç¯348²¯±ßÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©º£¸å¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¥·¥Õ¥È¤«
¡¡º£FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤â2²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó348²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Î¤¦¤Á¡¢3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËºÇ½ª¥ª¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ4Ç¯¤Ç2²¯2000Ëü¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ç¯Êð¤Ë¤¹¤ë¤È6000Ëü¥É¥ë¡¢6000Ëü¥É¥ë¡¢5000Ëü¥É¥ë¡¢5000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸åÊ§¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î3µåÃÄ¤¬ºÇ½ª¸õÊä¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¤Þ¤ÀFA»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³ÍÆÀ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é5Ç¯1²¯5500Ëü¥É¥ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢7Ç¯·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍßÅª¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£º£¥ª¥Õ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¥Ë¥â¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö³°Ìî¼êÉÔÂ¤¬¸²Ãø¡×¤È¤·¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¼ºÇÔ¡¢Ä¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂàÃÄ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×À¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£