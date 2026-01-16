¡ÚWBC¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÊá¼ê»Ä¤ê1ÏÈ¤ÏÃæÂ¼ÍªÊ¿¡©´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡©¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¤¤Ã¤Á¤êµÄÏÀ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç·×19¿Í¤Ç»Ä¤ê¤Ï11¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼1ÏÈ¡¢ÆâÌî¡¢³°Ìî¤È¤â¤¦¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¡£¤¤Ã¤Á¤êµÄÏÀ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÇÊá¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼ã·î¡¢ºäËÜ¤ÎÂ¾¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê35¡Ë¡¢µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê29¡Ë¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÎÁª¹Í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¤Î¸ø¼°Áª¼ê¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î6Æü¤ËWBC¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖWBCI¡×¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ÆÆÄ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê3¿Í¡¢Ìî¼ê12¿Í¤ÈÁÛÄê¿Í¿ô¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö°ì±þ5ÏÈ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼þÅì¡¢¶áÆ£¡¢¿¹²¼¤ÎÁª½Ð¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê2ÏÈ¤È¤Ê¤ë¡£Åê¼ê¤Ï¸½¾õ¤Ç10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Ï5ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£