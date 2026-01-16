1¡¦23¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë¡¡LeminoÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡¡Ìî¾å¹·À¸¤ÎºÆµ¯Àï¡¢¥Û¡¼¥×Âç¶¶Ï¡¤Î5ÀïÌÜ¤Ê¤É
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï16Æü¡¢23Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë149¡Ù¤¬NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Lemino¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ë¤ÏÂç¶¶¥¸¥à¤«¤é4Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆüËÜ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé14°Ì¤ÎÌî¾å¹·À¸¡Ê25¡áÂç¶¶¡¢5Àï4¾¡2KO1ÇÔ¡Ë¤¬ºÆµ¯Àï¤Ç¾åÂ¼·òÂÀ¡Ê28¡áÎÐ¡Ë¤È68¡¦8¥¥í·ÀÌó8²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¾å¤Ï25Ç¯8·î¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤Ç¥»¥à¥¸¥å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡Ê33¡áÃæÆü¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£8²óTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé8²óÀï¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4ÀïÏ¢Â³KO¾¡ÍøÃæ¤ÎÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé15°Ì¤ÎÂç¶¶Ï¡¡Ê24¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¥È¥Ï¥¿¥»¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ù¥¯¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÆ±µé8²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£