Ç¯´Ö¡Ö10Ëü±ß¡×Ä¶¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤¬ÌÌÅÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÄó½Ð½ñÎà¡×¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¾ÊÎ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤¬¤¢¤ë¤È°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¼ê´Ö¤Ï¸º¤ë¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤äÌô¶É¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤òÊÝ´É¤·¤Ä¤Ä¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÌÀºÙ½ñ¤ò¼«Ê¬¤ÇºîÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îºî¶È¤òÌÌÅÝ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ë»È¤¨¤ë¾ðÊó¤ò¼«Æ°¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¤Î°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÌÀºÙÆþÎÏÍó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÆþÎÏºî¶È¤ä·×»»¤Î¼ê´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤â½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤¬¤¢¤ë¤È°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¼ê´Ö¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅÈñ¤¬¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´ØÅù¤ÇÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆþÎÏ¡¦Ä´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»ÔÈÎÌô
¡¦¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤È¤·¤Æ¸åÆüÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ëÊ¬¡ÊÊäÅ¶Ê¬¤Îº¹¤·°ú¤Ä´À°¡Ë
¡¦Î©¤ÆÂØ¤¨Ê§¤¤¤ò¤·¤¿°åÎÅÈñ¡ÊÊÝ¸±¾Ú¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡Ë
¡¦¤Ï¤ê¡¦¤¤å¤¦¡¢¤¢¤óËà¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Ø°µ¤Î»Ü½ÑÈñ
¡¦À°¹ü±¡¡¦ÀÜ¹ü±¡¤Ç¤Î»Ü½ÑÈñ
¡¦¼«Í³¿ÇÎÅ¤äº¹³Û¥Ù¥Ã¥ÉÂå¤Ê¤ÉÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤ÎÈñÍÑ
¤³¤ì¤é¤Ï¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¶â³Û¤òÇÄ°®¤·¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¿½¹ð¤¹¤ëÎ®¤ì
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Î¼êÂ³¤¤Î¼ê´Ö¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»öÁ°½àÈ÷¤äÁàºî¤ÎÎ®¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ç°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¿½¹ð¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡¥¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
2¡¥¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÈIC¥«ー¥É¥êー¥À¥é¥¤¥¿¤ò½àÈ÷¤¹¤ë
3¡¥ÍøÍÑ¼Ô¾ÚÌÀÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¿ô»ú4·å¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
4¡¥½ðÌ¾ÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¡Ê±Ñ¿ô»ú6～16·å¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
5¡¥¹ñÀÇÄ£¤Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë
6¡¥¡ÖºîÀ®³«»Ï¡×¤«¤é¿½¹ð¤¹¤ëÇ¯Ê¬¤È¿½¹ð½ñ¤Î¼ïÎà¤òÁª¤Ö
7¡¥¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë
8¡¥¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¤Þ¤¿¤ÏIC¥«ー¥É¥êー¥À¥é¥¤¥¿¤Ç¥«ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë
9¡¥¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤òÁª¤Ó¡¢°åÎÅÈñÄÌÃÎ¾ðÊó¤Î¼èÆÀÀßÄê¤ò¹Ô¤¦
10¡¥²ÈÂ²Ê¬¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¡Ê¢¨¼èÆÀ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ë¤ÇÂåÍý¿ÍÀßÄê¤¬É¬Í×¡Ë
11¡¥°åÎÅÈñ¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë
12¡¥ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É¤ÇÊäÅ¶¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤¬¤¢¤ì¤Ð½¤Àµ¤¹¤ë
13¡¥¼«Í³¿ÇÎÅ¤ä»ÔÈÎÌô¡¢ÄÌ±¡»þ¤Î¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤Ï¼êÆþÎÏ¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤ë
14¡¥¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿½¹ð¤ò´°Î»¤¹¤ë
³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤¬¤¢¤ë¤È°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÌÀºÙºîÀ®¡¦ÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤¬¾ÊÎÏ²½¤Ç¤¤ë
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±¿ÇÎÅÊ¬¤Î°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿°åÎÅÈñÄÌÃÎ¾ðÊó¤ò³ÎÄê¿½¹ð½ñÅùºîÀ®¥³ー¥Êー¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼êÆþÎÏ¤ä·×»»¤Î¼ê´Ö¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤»¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅÈñ¤¬¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÔÈÎÌô¤Î¹ØÆþÈñ¤äÄÌ±¡»þ¤Î¸òÄÌÈñ¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¡¦ÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°åÎÅÈñ¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯¤ä¡¢ÄÌ±¡²ó¿ô¤¬Â¿¤¤Êý¤Û¤É¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î½àÈ÷¤äÀßÄê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
