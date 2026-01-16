ENEOS Xplora¡¢¡Ö¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ - »Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á
ENEOS Xplora¤Ï1·î15Æü¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö»Ò°é¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¯¤ë¤ß¤ó¥Þ¡¼¥¯
¡û2025Ç¯¤Ë¤Ï½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·¡×ºÇ¹â°ÌÇ§Äê¤â¼èÆÀ
¡Ö¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤Ï¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ìÈÌ»ö¶È¼ç¹ÔÆ°·×²è¤òºöÄê¡¦ÆÏ½Ð¤·¤¿»ö¶È¼ç¤Î¤¦¤Á¡¢·×²èÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬°ìÄê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£
ENEOS Xplora¤Ï¡¢°é»ù¡¦²ð¸îµÙ²Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢80¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¼Ò°÷Ê¿¶Ñ¤ÎÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯¤Ë¡¢½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼Â»Ü¾õ¶·¤¬Í¥ÎÉ¤Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¤¨¤ë¤Ü¤·ºÇ¹â°ÌÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ö¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤È¤¢¤ï¤»¡¢º£¸å¤â¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÊÔ½¸Éô¥á¥â
2003Ç¯7·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¼¡À¤Âå°éÀ®»Ù±çÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î¹ÔÆ°·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê301¿Í°Ê¾å¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¤Ç¤ÏµÁÌ³¡¢300¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¡Ë¡£¤³¤Î¹ÔÆ°·×²èºöÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¡×¤Ç¡¢Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ó¥Þ¡¼¥¯¡×¹¹ð¤ä¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢»ñ»º¤Î³äÁý½þµÑ¤ä¸ø¶¦Ä´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë²ÃÅÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
2015Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿´ë¶È¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤¬¡¢¤Þ¤¿2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡¿¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¤ÎÇ§Äê´ð½à¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡Ö¥È¥é¥¤¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤â¡¢¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡¿¥×¥é¥Á¥Ê¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¤ÎÇ§Äê´ð½à²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ENEOS¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2013Ç¯¤Ë¡¢ENEOS¥°¥í¡¼¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2020Ç¯¤Ë¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
