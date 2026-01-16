¸µBerryz¹©Ë¼¡¦¿ûÃ«Íüº»»Ò¡¢¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤È¤ÎÀµ·î¹±ÎãUSJ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°Ää»ßÃæ¤Ç¤¢¤ëBerryz¹©Ë¼¤Î¿ûÃ«Íüº»»Ò¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µBerryz¹©Ë¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×USJ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿
¿ûÃ«¤ÏÀµ·î¤Ë¤¤¤È¤³¤äµÁÊì¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡Ö¹±Îã¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦ÊØ¡õ¤Õ¤¯¤í¤¦¾®²°¡×¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ûÃ«¤Ï2017Ç¯10·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2018Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2020Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µBerryz¹©Ë¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×USJ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿
¢¡¿ûÃ«Íüº»»Ò¡¢¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤ÈUSJ¤ò´®Ç½
¿ûÃ«¤ÏÀµ·î¤Ë¤¤¤È¤³¤äµÁÊì¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡Ö¹±Îã¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¦¥£¥¶¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦ÊØ¡õ¤Õ¤¯¤í¤¦¾®²°¡×¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥Ä¾ë¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿ûÃ«Íüº»»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ûÃ«¤Ï2017Ç¯10·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£2018Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2020Ç¯9·î¤ËÂè2»Ò¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£2023Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û