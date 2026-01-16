±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¡¢½ñ¤½é¤á¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤È¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÇÐÍ¥¤Î±üÌîÁÔ¤ÈËÅÄÍµÂç¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë25¡§15¡Á¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬1·î15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£±üÌî¤ÈËÅÄ¤Î½ñ¤½é¤á¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤BL¥¤¥±¥á¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ö¥»¥ó¥¹¤È¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡×½ñ¤½é¤áÈäÏª
¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö±üÌî¤µ¤ó¡õËÅÄ¤µ¤ó¤Î½ñ¤½é¤á ¤´ºº¼ý¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢2¿Í¤¬Instagram¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç½ñ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¡£±üÌî¤ÏÎÏ¶¯¤¤É®Ã×¤Ç¡ÖÎÏ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¡¢ËÅÄ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë±ß¤Îµ¹æ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½ñ¤½é¤á¤Ç±ß½ñ¤¯¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤È¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¾å¼ê¤¤¡×¡ÖÎÏ¶¯¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë½ñ¤½é¤á¤ò¸ø³«
¢¡±üÌîÁÔ¡õËÅÄÍµÂç¤ÎºîÉÊ¤ËÈ¿¶Á
