¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢£×£Â£Ã£´¿ÍÁª½Ð¤Ç¡È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Î»ÑÀª²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡¡¶áÆ£¤Ïº¸Íã¤âÎý½¬¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬£±£¶Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÃÞ¸å¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë£´Áª¼ê¡Ê¾¾ËÜÍµ¡¢¶áÆ£¡¢¼þÅì¡¢ËÒ¸¶Âç¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆÃæ¤Î»Ø´ø´±¤Ï²þ¤á¤Æ¡È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï±¦Íã¤ò¼é¤ë¶áÆ£¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ïº¸Íã¤ò¼é¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¼«¿È¤â£±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥ì¥Õ¥È¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¹ñºÇÍ¥Àè¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¤âÁ´ÎÏ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»ÑÀª¤À¡£
¡¡¼«¿È¤â£²£°£±£³Ç¯£±£°·î¤«¤é¡¢£±£·Ç¯£³·î¤Þ¤ÇÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡££×£Â£Ã¤òÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡ÖÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤éÊä·ç¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï½¸¤á¤ëÌõ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï°é¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¡£¡ØÂÇÀÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡Ù¡¢¤È¤«¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡££²£µÇ¯¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ë£´¿Í¤¬Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¡£