¡ÚÂ®Êó¡Û»ºÇÑÉÔË¡Åê´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô¤È»°Ë»Ô¿¦°÷¤é¤òÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡¡¹â¾¾ÃÏ¸¡¡¡Â¤Á¥½êÀ×ÃÏ¤ÎÂ¿ÌÜÅª¹¾ìÀ°È÷
»°Ë»Ô¤¬¡ÖÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡×¤òÀ°È÷Ãæ¤ÎÂ¤Á¥½êÀ×ÃÏ¡¡»°Ë»ÔÏÍ´ÖÄ®
¡¡¹áÀî¸©»°Ë»Ô¤¬Â¤Á¥½êÀ×ÃÏ¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤òÉÔË¡¤ËËä¤áÌá¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö¶È¼Ô3¼Ò¤ÈÌò°÷¤é3¿Í¡¢»°Ë»Ô¿¦°÷2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¾¾ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤¬16ÆüÉÕ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢»°Ë»Ô¤¬ÏÍ´ÖÄ®¤Ë½êÍ¤¹¤ëÂ¤Á¥½êÀ×ÃÏ¤ËÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¤òÀ°È÷¤¹¤ë¹©»ö¤ò½ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹©»ö¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Ç³¤¨³Ì¤¬º®¤¶¤Ã¤¿ÅÚÌó920¥È¥ó¤òÉßÃÏ³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ºÉÔË¡¤ËËä¤áÌá¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹áÀî¸©·Ù¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ë3¼Ò¤ÈÌò°÷¤é3¿Í¡¢»°Ë»Ô¤Î¿¦°÷2¿Í¤òÇÑ´þÊª½èÍýË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾ÃÏ¸¡¤Ï¡ÖÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢Ëä¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ÈÇ§¤á¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ùµ¿¤Ê¤·¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¿¦°÷¤«¤é¶È¼Ô¤ËËä¤áÌá¤·¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÜºº¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£