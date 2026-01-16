¹Ê¼ó·º¤Ï»ÄµÔ¡Ö¸¤¤äÇ¤Ë¤âÎô¤ë°·¤¤¡×»à·º¼ü3¿Í¤¬¼¹¹ÔµÁÌ³¤Ê¤·µá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤¬ÌçÁ°Ê§¤¤
¹Ê¼ó·º¤Ï»ÄµÔ¤Ê·º¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»à·º¼ü3¿Í¤¬¡Ö·º¤Î¼¹¹Ô¤ò¼õ¤±¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÂçºåÃÏºÛ¡Ê²£ÅÄÅµ»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï1·î16Æü¡¢ÀÁµá¤ÎÂ¿¤¯¤òµÑ²¼¤·¤¿¡£
È½·è¸å¡¢¸¶¹ðÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö»à·º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò±£ÊÃ¤¹¤ëÈ½·è¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡üÂçºå¹´ÃÖ½ê¤Î3»à·º¼ü¡¢2022Ç¯¤ËÄóÁÊ
ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»à·º³ÎÄê¼Ô¤Î3¿Í¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼ó¤Ë¥í¡¼¥×¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÂ¸µ¤Î¾²¤ò³«¤¡¢¿ô¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë¡Ö¹Ê¼ó·º¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬¡¢»ÄµÔ¤ÇÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê·ºÈ³¤ò¶Ø¤¸¤¿¹ñºÝ¿Í¸¢µ¬Ìó¡Ê¼«Í³¸¢µ¬Ìó¡Ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡£
¹Ê¼ó·º¤ò¼õ¤±¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢»à·º¤Î¼¹¹Ôº¹¤·»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¹Ê¼ó¤Ë¤è¤ë»à·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ²ÈÇå½þ¤òµá¤á¤Æ¡¢2022Ç¯11·î¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¡üÆüËÜ¤Î»à·º¼ü¤Ï¡ÖÆ°Êª°Ê²¼¤Î°·¤¤¤À¡×
ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢¹Ê¼ó·º¤¬°ì½Ö¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·ã¤·¤¤¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¸¸¥¤ò°úÍÑ¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¹Ê¼ó·º¤¬»ÄµÔ¤Ê·º¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¹Ê¼ó·º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡¢¼ó¤¬°ú¤¤Á¤®¤ì¤¿¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥í¡¼¥×¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¹Ê¼ó·º¤Î»ÄµÔÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤Î»¦½èÊ¬¤Ç¤µ¤¨¡Ö¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÊýË¡¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»à·º³ÎÄê¼Ô¤ÏÆ°Êª°Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡üÂçºåÃÏºÛ¡Ö³ÎÄêÈ½·è¤È¤ÎÌ·½â¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤ÈµÑ²¼
ÂçºåÃÏºÛ¤Î²£ÅÄºÛÈ½Ä¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢È½·èÊ¸¤ÎÁ´Ê¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¡ÖÍýÍ³¤Î¹ü»Ò¡×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÔÀ¯»ö·ïÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¹Ê¼ó·º¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤òº¹¤·»ß¤á¡¢»à·º¼¹¹Ô¤ò¼õÇ¦¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Ê¼ó¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤òÌ¿¤¸¤¿³ÎÄê¤·¤¿·º»öÈ½·è¤È¤ÎÌ·½âÄñ¿¨¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸¶¹ð¤é¤ÎÀÁµá¤¬¡ÖÉÔÅ¬Ë¡¡×¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆµÑ²¼¡£
Â»³²Çå½þÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤ËºÛÈ½½ê¤Ï¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¹Ô¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ë»à·º¤Î¼¹¹ÔÊýË¡¤ò´Þ¤á¡¢·ûË¡31¾ò¡¢36¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³ÎÎ©¤·¤¿È½Îã¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö»à·ºÀ©ÅÙ¤ª¤è¤Ó»à·º¤Î¼¹¹ÔÊýË¡¤Ë¤«¤«¤ë¹ç·ûÀÈ½ÃÇ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë»ö¼Â¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¾¼ÏÂ36Ç¯12·îºÇ¹âºÛÈ½Îã¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖµÑ²¼¡×¤È¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¿³Íý¤¹¤ëÁ°¤ËÂà¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÁµá¤ÎÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ö´þµÑ¡×¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÌçÁ°Ê§¤¤¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£
¡ü¡Ö¸ø¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É»ÄµÔ¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡×
È½·è¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¸¶¹ðÂåÍý¿Í¤Î¿åÃ«¶³»ËÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ°¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤½¤ÎÄÌ¤ê½Ð¤Æ¤¤¿¡£°Õ³°À¤Î¤Ê¤¤È½·è¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë3·î¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¡Ö¼¹¹Ô¤ÎÊýË¡Åù¤¬¤½¤Î»þÂå¤È´Ä¶¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÍÆ»¾å¤Î¸«ÃÏ¤«¤é°ìÈÌ¤Ë»ÄµÔÀ¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤ò»ÄµÔ¤Ê·ºÈ³¤È¤¤¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤Ì¡×¤È¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ï¤Ë°ãË¡À¡¢Å¬Ë¡À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¸åÀ¤¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òº£²ó¤ÎÈ½·è¤ÏÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÌµ»ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶â»ÒÉð»ÌÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö»à·º¤ä¹Ê¼ó·º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò±£ÊÃ¤¹¤ëÈ½·è¡×¡ÖºÛÈ½½ê¤¬Ë¡Ì³¾Ê¤Î½â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È½·è¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖË¡Ì³¾Ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ»à·º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¸ø¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É»ÄµÔ¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡üÅöÆü¹ðÃÎ¤Î°ã·ûÀ¤òÌä¤¦ÁÊ¾Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎºÛÈ½¤¬¿Ê¹ÔÃæ
Âçºå¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢»à·º¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤¬·×4·ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆ¿³ÀÁµáÃæ¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÛ¸î¿Í¤À¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬ÊÛ¸î¸¢¤Î¿¯³²¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¡¢»à·º¼¹¹Ô¤òÅöÆü¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ã·û¤À¤È¤·¤Æ»à·º¼ü¤¬ÄóÁÊ¤·¤¿ºÛÈ½¡¢º£²ó¤Î¹Ê¼ó·º¤Î»ÄµÔÀ¤òÌä¤¦ºÛÈ½¡¢¤½¤·¤Æ»à·º¼¹¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤À¡£
ÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Ç3·ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£