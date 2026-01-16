²¬Â¼Î´»Ë¡¡Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸ÆÈ±é²ñ¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¾×·â¡ª¡Ö¾å¤²¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ä¡×¥Á¥±Âå500±ß¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤ÎÆÈ±é²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â¼¾å¤ÎÆÈ±é²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿²¬Â¼¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï¤Ê¤ó¤È500±ß¤Ç¡¢¡Ö500±ß¤ÇÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸ÆÈ±é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò199²ó¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ó¡£À¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡È500±ß°Ê¾å¡¢¾å¤²¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤±¤¨¤Ø¤ó¤Í¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Æ¡£ºÇÄã¤Ç¤â800 ±ß¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡È800±ß¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤ß¡¼¤Ê¡£¤¢¤ó¤Ê¤â¤óÍè¤ë¤«¤¤¤Ê¡£500±ß¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥ê¤ä¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â¼¾å¤Î¥®¥ã¥é¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥®¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ü¤ä»×¤¦¡©¤Û¤ó¤ÞÀ¨¤¤¤Ç¡£°ú¤¯¤Ê¤è¡©¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ó¤È¤³¤«¡£Ì´¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ê¡£±³¤ä¤í¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡×¡Ö¥ë¥ß¥Í¤«¤é²È¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤Èô¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£