²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡É¹ðÈ¯¤Î»Ô¿¦°÷¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê½è¶ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×½÷ÀÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬º£¸å¤Ë·üÇ°
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò»á¤Ï16Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£²£ÉÍ»Ô¤Î¿¦°÷¤¬15Æü¤Ë²ñ¸«¤·¡¢»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤ò»È¤Ã¡Ê¤Æ¹ðÈ¯¤·¡Ë¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤°ì¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢Èà¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¢½è¶ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È°Æ¤¸¤¿¡£
»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï»Ô¤Îµ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡£»ÔµÄ¤äÂ¾¤Î´´Éô¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¤äÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¡¢»ÔÌ±¤ËÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¡£³°¸«¤äÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ»á¤Î¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤Îµ×ÊÝÅÄ»á¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤¿¡£¸«²ò¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÃæÌî»á¤Ï¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤¬²£ÉÍ»ÔÂç°å³ØÉô¶µ¼ø½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂç³Ø¤Ç¤Ï¼Â¼Á¾å¼£³°Ë¡¸¢Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÚ¾í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ä¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÃæÌî»á¼«¿È¡¢ÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê¡ËÆÈÎ©¤·¤¿µ¡´Ø¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤·²£ÉÍ¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£