ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÇT¥·¥ã¥ÄÈÎÇä¥Ô¡¼¥¯Ä¹´ü²½¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÏÃ»´ü²½¡¡ZOZOTOWN¤¬²áµî20Ç¯´Ö¡¢9²¯ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZOZO¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2004Ç¯12·î¡Á2025Ç¯7·î¤Î²áµî20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿9²¯ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¡¦À¸³è¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎÇò½ñ by ZOZOTOWN¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Êµ¤¤¬¾å¸þ¤¯¤È¡Ö¹õ¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·îÊÌ¤ÎÁ´¹ØÇãÅÀ¿ô¤Ë¤ª¤±¤ëT¥·¥ã¥Ä¡¿¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Î³ä¹ç
µ¤¾ÝÄ£¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÌó1¡î¾å¾º¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ï5¡Á7·î¤ËÈÎÇä¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¿¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ï¡¢2020Ç¯Âå¤Ç¤Ï4¡Á8·î¤ËÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥¹²½¡É¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÎÈÎÇä¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î10·î¡Á1·î¤«¤é¡¢2020Ç¯Âå¤Ç¤Ï11·î¡Á1·î¤ÈÌó1¥«·î´ÖÃ»½Ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¹ØÇã²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¡Ö5000±ßÌ¤Ëþ¡×¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö3000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼è°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Î³ÈÂç¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥·¡¼¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÆ±¼Ò¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤â¹¤¬¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤È²÷Å¬¤µ
Æ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥å¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿Íµ¤·¹¸þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÈÎÇä¹½À®Èæ¤¬Ìó15¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬Ìó20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£
¼ê¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡È¸ª³Ý¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤ÎÁý²Ã¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥º¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÈÎÇä¹½À®Èæ¤¬20Ç¯Á°¤«¤éÌó30¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¡¢ÆÃ¤Ë2020Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»Å»öÃæ¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¿Íµ¤¤â¸å²¡¤·¤·¡¢²÷Å¬¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¤È¹õ¤¬Çä¤ì¤ë¡Ä¡©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·Êµ¤¤Î¿·¾ï¼±¡ª¡©
Æâ³ÕÉÜ¤Î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¡ÊCI°ìÃ×»Ø¿ô¡Ë¤ÈZOZOTOWN¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢·Êµ¤¤¬¾å¸þ¤¯¤È¡Ö¹õ¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Î·Êµ¤ÄãÌÂ´ü°Ê¹ß¡¢·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¤ÎÄã²¼¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢¹õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¹½À®Èæ¤â31.6%¡Ê2005Ç¯¡Á2007Ç¯¡Ë¤«¤é17.6%¡Ê2011Ç¯¡Á2013Ç¯¡Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¡£¤½¤Î¸å¡¢·Êµ¤²óÉü´ü¡Ê2014¡Á2019Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤·¹õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â26.8%¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡Ê2020Ç¯¡Á¡Ë¸å¤âºÆ¤ÓÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¤ÎÆ°¤¤È¤È¤â¤Ë¡È¹õ¤òÁª¤Ö¿Í¡É¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹õ¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ä¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¿§¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡È°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ëÄêÈÖ¿§¡É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Êµ¤¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ´ü¤Ë¹õ¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¡É¤ä¡È°ÂÄê´¶¡É¤òµá¤á¤ë¿´Íý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¸©Ì±À¤Ï¡Ä
ZOZOTOWN¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ËÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¡¢°Õ³°¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¸©Ì±À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦ËÌ³¤Æ»¡§ºÇËÌÃ¼¤Ï¡¢¤ª²È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óºÇÀèÃ¼¡ª¡©Ä¹¤¯¸·¤·¤¤Åß¡¢¹Âç¤ÊÂçÃÏ¡£¤ª²È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆÈ¼«¿Ê²½¡©
¢¦µÜ¾ë¡§ÅìËÌÅÔ»Ô¤Î½ÉÌ¿¤«¡ª¥³¡¼¥È¤³¤½¤¬¾¡ÉéÉþ¡ª¡©¥â¥Ã¥º¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¡¢¥¹¥Æ¥ó¥«¥é¡¼¡£¥³¡¼¥ÈÊ¸²½¤ÎÆÈ¼«¿Ê²½¡©
¢¦Åìµþ¡§¤µ¤¹¤¬¤ÏTOKYO¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¡ªÇã¤¤ÂØ¤¨¤È¸ÅÃå¥Õ¥ë³èÍÑ¡ª¤³¤ì¤¾Çã¤¤ÊªºÇÀèÃ¼¡©
¢¦ÉÙ»³¡§·ø¼Â¤Ê¸©Ì±À¤Ï¡¢¤Þ¤æ¤²¤Ë¤âÉ½¤ì¤ë¡©¤Þ¤æ¤²¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤ÏÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤Àâ¡ª¡©
¢¦Âçºå¡§Âçºå½÷À¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼°¦¡×¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡©¼«Å¾¼Ö&¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¡ª
¢¦ÆÁÅç¡§¤³¤ì¤¾°¤ÇÈÍÙ¤ê¤ÎDNA¡ª¡©ÍÙ¤êÊ¸²½¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Â¿¤¤¸©¡©¤½¤ì¤È¤â¥³¥¹¥×¥ì¹¥¤¤¬Â¿¤¤¸©¡©
¢¦²Æì¡§ÂÀÍÛ¤Îµ±¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢ÍÛµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ªÀÖ¡¢¶â¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤µ¤³¤½¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡©