¿·³ã¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÃËÀ­¤òÂáÊá¤·¤¿¤¬¡¢¸íÇ§ÂáÊá¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î9Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢30ÂåÃËÀ­¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏµîÇ¯10·î3Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÊâÆ»¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬30Âå½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¸å¡¢¶»¤ò¤µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÃËÀ­¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï12·î10Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢15Æü¤Ë½à¹³¹ð¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿ÈÊÁ¹´Â«´ü´Ö¤ÏÌó6Æü´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁÜººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿·³ã¸©·Ù¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Á´¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¶µÍÜ¤òÅ°Äì¤·¡¢¤ÁÌ©¤«¤ÄÅ¬Àµ¤ÊÁÜºº¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
