ÅÔ»Ô¤ÇÆ¯¤¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Ê²½·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ð¥ó
¡¡Ä«¤ÎÇÛÁ÷¸½¾ì¤ä¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤½¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ö»Å»ö¤ÎÁêËÀ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë·Á¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·î6Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óË¡¿Í¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ä°ÂÁ´µ¡Ç½¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥È¥ê¥à¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¶ÈÌ³¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÀÑºÜÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤äº®»¨¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ï2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿L1¤ÏÁ´Ä¹4403mm¡¢¤è¤êÄ¹¤¤L2¤Ï4753mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤ÏL1¤ÇºÇÂç2126¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢L2¤Ç¤ÏºÇÂç2693¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹©¶ñ¤ä»ñºà¡¢Ä¹¼ÜÊª¤Î±¿ÈÂ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤ºÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤ÎÌµ¹ü¤Ê¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó»×ÁÛ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÎÃæ¤ËÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿2¥Ü¥Ã¥¯¥¹·Á¾õ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÏ©¸ª¤Ç¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¡¢Æü¡¹¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖGX Plus¡×¥È¥ê¥à¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢´ðËÜÀÇ½¤ò½Å»ë¤¹¤ëGX¤È¡¢²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿VX¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²÷Å¬À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¼°¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Apple CarPlay¤äAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¾ðÊó³ÎÇ§¤äÄÌÏÃÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤â²þÎÉ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¤Î¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÈèÏ«¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö±¿Å¾»þ¤ÎÃí°ÕÎÏÄã²¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤òÅÝ¤·¤Æ²Ù¼¼¤È°ìÂÎ²½¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥´µ¡¹½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢2¿Í¾è¤ê¤È3¿Í¾è¤ê¤òÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë½ÀÆðÀ¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡VX¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÂà»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»ÅÍÍ¤Î¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬°ú¤Â³¤ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡EV¥â¥Ç¥ë¤ÏÁö¹Ô²»¤¬ÀÅ¤«¤Ç¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÃÌ×ÉôÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°Ý»ýÈñ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëGX Plus¥È¥ê¥à¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü8590¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½344Ëü±ß¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¢²÷Å¬¤Ê±¿Å¾´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Þ¤Ç¤ò°ìÂæ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£