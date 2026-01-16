·§ÅÄÍË»Òà¶Ã°Û¤Î¥Ð¥Ã¥¥Ð¥Ê¢¶Úá¤Ë¥Í¥Ã¥È¤É¤è¤á¤¡Ö´ñÀ×¤Î43ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÎ¤è¤êåºÎï¤Ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê40Âå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÅÄÍË»Ò(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥í¥ó¥Ï¡¼¡Ù°áÁõ¤À¤è♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ªÊ¢ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¶õ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇ¯Îð¤Î³ä¤ËÀ¨¤¯¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö´ñÀ×¤Î43ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È´é¤âÍÅ±ð¤ÇÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡£åºÎï¤Ê40Âå¤Î¿Í¤ò¸«¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£