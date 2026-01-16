¡ÖÁé¤»¤¿¤Í¡×85ºÐÄ¥ËÜ·®¡¢µ×¡¹¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥è¥Ü¥è¥Ü¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö85ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡ª¡×
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ëµ×¡¹ÅÐ¾ì
¡¡àµå³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖá¤³¤ÈÄ¥ËÜ·®¤µ¤ó(85)¤¬µ×¡¹¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(TBS)¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿Ä¥ËÜ¤µ¤ó¡£2021Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÅâ¶¶¥æ¥ß¤¬¡ÖÄ¥ËÜ¤µ¤ó¤Î¶»¸µ¤Ç¶î¤±¤ë¡¡Á°¤Ø¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶»¤ËÉÕ¤±¤¿¥¦¥Þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤äÄ¥ËÜ¤µ¤ó¡¢¸½ºß¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅâ¶¶¤µ¤ó¤ÏÄ¥¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Í¡×¡ÖÄ¥¤µ¤ó¤Î³å¡ª»þ¡¹Ê¹¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö85ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÂÎ³Ê¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¡ª¡×¡Ö¥è¥Ü¥è¥Ü¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÂçÉü³è¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª ¡×¡ÖÄ¥ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿§¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë¡×¡ÖÌî½ÃÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£