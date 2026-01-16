¥±¥×¥«¤ÎPGAÉüµ¢¤¬Áª¼ê´Ö¤Ç»¿ÈÝ¡¡Á´ÊÆÇÆ¼Ô¤Ï¶ì¸À¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼Éüµ¢¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼Æâ³°¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£LIV¥´¥ë¥Õ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢ºÆ¤ÓPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿5ÅÙ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼²¦¼Ô¡£¤½¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¥±¥×¥«¤ÎÏÓÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤
Éüµ¢¤ò´¿·Þ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¶¥é¥È¥ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¡£¡ÖÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£¥´¥ë¥Õ³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥±¥×¥«¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢LIV¥´¥ë¥ÕÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÆ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¦¥£¥ó¥À¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢LIV½êÂ°Áª¼ê¤¬Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥±¥×¥«¼«¿È¤â¡ÈÂå½þ¡É¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÏÌó8500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¶¥é¥È¥ê¥¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂÅÅö¤Ê½èÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î³Û¤òÊ§¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉüµ¢¤ò¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤¬LIV¥´¥ë¥Õ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢LIVÂ¦¤Î¶ì¶¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£LIV¥´¥ë¥Õ¤«¤éPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢¥±¥×¥«¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎºÆ½¸·ë¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢¸øÊ¿À¤òÌä¤¦À¼¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»Ò³«ËëÀï¤Î½éÆü·ë²Ì
³Û¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡¡LIV¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡Ö¤ª¶â¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¸µLIV¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥ê¡¼¥°¤òÈãÈ½¡¡PGA½Ð¾ì¤ÎÆ»¤Ø
ÀÐÀîÎË¤Ï¡©¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î·ë²Ì
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¥±¥×¥«¤ÎÏÓÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤
Éüµ¢¤ò´¿·Þ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¶¥é¥È¥ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¡£¡ÖÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¡£¥´¥ë¥Õ³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥±¥×¥«¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢LIV¥´¥ë¥ÕÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÆ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥¦¥£¥ó¥À¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Ê£»¨¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢LIV½êÂ°Áª¼ê¤¬Èæ³ÓÅªÍÆ°×¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥±¥×¥«¼«¿È¤â¡ÈÂå½þ¡É¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÏÌó8500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¶¥é¥È¥ê¥¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂÅÅö¤Ê½èÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î³Û¤òÊ§¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉüµ¢¤ò¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¥±¥×¥«¤ÎÉüµ¢¤¬LIV¥´¥ë¥Õ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤é¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢LIVÂ¦¤Î¶ì¶¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£LIV¥´¥ë¥Õ¤«¤éPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢¥±¥×¥«¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎºÆ½¸·ë¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢¸øÊ¿À¤òÌä¤¦À¼¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡©¡¡ÊÆÃË»Ò³«ËëÀï¤Î½éÆü·ë²Ì
³Û¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡ª¡¡LIV¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¡Ö¤ª¶â¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¸µLIV¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥ê¡¼¥°¤òÈãÈ½¡¡PGA½Ð¾ì¤ÎÆ»¤Ø
ÀÐÀîÎË¤Ï¡©¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î·ë²Ì