¡È¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Éº¬´ß¤·¤ª¤ê¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹¤Çº£µ¨¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT½êÂ°È¯É½¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Îº¬´ß¤·¤ª¤ê¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Ê¥«¥¸¥Þ¥ì¡¼¥·¥ó¥°½êÂ°¤Ç64¹æ¼Ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¡¡GT500¥¯¥é¥¹¡¡64¹æ¼Ö¡¡Modulo¡¡Nakajima¡¡Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ØModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç2Ç¯ÌÜ¤â·ÑÂ³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¹¹¤Ë¥Á¡¼¥à¤½¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹ÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÊúÉé¡£64¹æ¼Ö¤ÈÆ±¤¸¹õ¡¦ÎÐ¡¦Çò¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë64¹æ¼Ö¡¢ModuloNakajimaRacing¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¥â¥Ç¥å¡¼¥í¤Î¥³¥¹»Ñ¤Î¤Í¤®¤·¤ª¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Îº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¡×¡Ö·ÑÂ³¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¬´ß¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¡×¤Î¿·¿ÍÉôÌç¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥«¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯¤Ï¡ÖModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£º£·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Í¤®¤·¤ª¡×¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë64¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB78¡¦W56¡¦H88¡£·ì±Õ·¿AB¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥¥ã¥ó¥×¡£