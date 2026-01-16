¡ÚÂ®Êó¡Û»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬Á´Àþ¤ÇºÆ³« ÄäÅÅ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»JRÅìÆüËÜ
¡¡ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÏÀè¤Û¤ÉÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¶¶±Ø¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸á¸å1»þÁ°¸å¤Ë¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿Åì³¤Æ»Àþ¤ä²£¿Ü²ìÀþ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ïº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤ÎÅìµþ±Ø¤«¤éÂçµÜ±Ø¤Î´Ö¤Ç¾å²¼1ËÜ¤º¤ÄÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë