¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬2026Ç¯1·î15Æü¿¼Ìë¡Ê16ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ8²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£25Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï3²¯6000Ëü±ß¤ò¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©¸ø¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¶ÌÌÚ»á¤Ï15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¡Ø¿·ÅÞ¡Ù¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤ÇÀë¸À¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¿®Ç°¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂÐ·è¤è¤ê²ò·è À¯ºöËÜ°Ì À¯¶É¤è¤êÀ¯ºö Áªµó¤òÀ¯¼£²È¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤·¤Ê¤¤ ¤³¤ì¤«¤é¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï8²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤âÊó¹ð¡£Æ±ÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¡£¸Å¤¤À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ëÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤â´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ÆÃÏ°è¤ÇÎ©¸õÊä¼ÔÍ½Äê¼Ô¤¬Â³¡¹ Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿°ìÊý¡¢Ä»¼è¸©¡¦Åçº¬¸©¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö»Ö¤¢¤ëÊý¤Î±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£