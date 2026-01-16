¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥É¥ë±ß¡¡10ÆüÀþ¤¬¥µ¥Ýー¥È
159.28¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
158.98¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
158.22¡¡¸½ÃÍ
157.81¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
157.71¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
157.10¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.93¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
156.13¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
155.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
155.23¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
±ßÇã¤¤¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¡¢10ÆüÀþ¤Î157.71¤¬ÌÜÀè¤Î¥µ¥Ýー¥È
153.19¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.25¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
149.37¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
