TBS¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌó237.4²¯±ß½Ð»ñ¡£ÆüËÜÈ¯IP¤ò¶¦Æ±³«È¯¤Ø
º¸¤«¤é¡¢TBS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼èÄùÌò CGO(À®Ä¹ÀïÎ¬Ã´Åö) ÃæÃ«ÌïÀ¸¡¢Legendary Entertainment CEO Josh Grode(¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥íー¥É)
TBS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï16Æü¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖLegendary Entertainment(¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー)¡×¤Î³ô¼°1²¯5,000Ëü¥É¥ë(Ìó237²¯4,350Ëü±ß¡¢1¥É¥ë¡á158.29±ß´¹»»)¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤¬»ý¤Ä³«È¯¡¦À©ºî¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëTBS¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜÈ¯¤ÎIP¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÊ£¿ôËÜ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¶¦Æ±´ë²è¡¦³«È¯¤¹¤ë¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤Ï¡¢¡ÖDUNE/¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡×¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¹¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÂçºî¥·¥êー¥º¤òÀ©ºî¡£¡Ö¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°¡§¥¹ー¥Ñー¥Î¥ô¥¡¡×¤ä¡Ö¥â¥Êー¥¯¡§¥ì¥¬¥·ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¡¢¡Ö¿À¤Î¼¶/Drops of God¡×¥·ー¥º¥ó2¤Î¤Û¤«¡¢ÀèÆü»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¡¢¥×¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÃæ¤Î¡ÖGUNDAM(²¾)¡×¡¢²áµî¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜIP¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
TBS¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹´üÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤â¡¢TBS¤¬ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä½ÐÈÇ¼Ò¡¢IP¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍÎÏ¤ÊIP¤ò¼´¤Ë¡¢¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿¼çÍ×´ë¶È¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢TBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÃÎÅªºâ»º¤òÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÇ½ÎÏ¤ò¹ñ³°¤Ø¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¥°¥ëー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼è°ú¸å¤â¡¢»Ä¤ê¤Î»ýÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ûÂ¸³ô¼ç¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ý¥í¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÊÝÍ¡£Î¾¼Ô¤¬°ú¤Â³¤¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¤ÎÂÐÅù¤Ê»ÙÇÛ³ô¼ç¤È¤Ê¤ë¡£