¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤Ç´ú¼êÂå¹Ô¤Ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¡¡
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Ê£²·î£¶Æü³«Ëë¡ËÂåÉ½¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ìó£±»þ´Ö¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¤Î¶Ê¤òÏ¢Â³¤Ç¤«¤±¤Æ³ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¡¢³Ú¤·¤ß¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£»î¹ç¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î·ëÃÄ¼°¡¢ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£¿¹½Å¤¬³¤³°±óÀ¬¤Î¤¿¤áÉÔºß¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î´é¤È¤·¤Æ·ëÃÄ¼°¤ËÎ×¤à¤¬¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡££´Ç¯¤Ë£±²ó¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¸ì¤ë¡£½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤È¤â¤ËËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡£