TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ä¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥ë¥×D¤Þ¤ÄÌÓÈþÍÆ±Õ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡õ¿·WEB CMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄ¶ÆÃµÞ¡¦ÁðÀîÂóÌï¡Û¡ÖÄ«ÈÕ¤ÎÁÝ½ü¤ÏÅ°Äì¡×¥­¥ì¥¤¹¥¤­¤ÊÁÇ´é¤ò¹ðÇò¡¡2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×



ÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ­àÎ¨Ä¾¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢ÌÜ¸µ¤ò°õ¾ÝÅª¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è­á¤È¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ­à¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤¤¤¦¶Á¤­¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤­á¤È¡¢³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖµðÂçÌ¾»É¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÁðÀî¤µ¤ó¡£­àÉáÃÊ¡¢Ì¾»É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¼Ò°÷¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê²È¤Î¡Ë1ÈÖÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¤è­á¤È¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¡¢ÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Î´ê¤¤»ö¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­àÉ½¾ð¶Ú¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¤¤­á¤È¡¢²óÅú¡£­à¡Ê¸ý³Ñ¤ò¡Ë¥­¥å¥Ã¤È¾å¤²¤¿Êý¤¬°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¤¡£³ä¤È¥µ¥¤¥É¤¬Íî¤Áµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¶Ú¤ò¾å¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤­á¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤µ¤é¤Ë¡¢ÁðÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î24»þ´Ö¡×¤ò±ß¥°¥é¥Õ¤ÇÈ¯É½¡£­à2025Ç¯¤Ï¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤êËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤­¡£²¿¤â¤Ê¤¤»þ¤ÏÌÜÅªÃÏ¤ò·è¤á¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í­á¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤ó¤Ê¡ÖÍýÁÛ¤Î24»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤«¤é¡ÖÄ«¤âÌë¤âÁÝ½ü¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁðÀî¤µ¤ó¤Ï­àÁÝ½ü¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤­¡£Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£³ä¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í­á¤È¡¢¥­¥ì¥¤¹¥¤­¤Ê°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¡£­à¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ª»Å»ö¹Ô¤¯Á°¤Ë¤ÏÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤³¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥­¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿´¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Þ¤¹­á¤È¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û