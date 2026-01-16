¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥Á¥é¥·¡ÛÂç´¨¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤ËÉ´¨¥¦¥§¥¢¤¬Ä¶ÆÃ²Á¡ªÄ¶¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É2000±ß°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÂ¿¿ô¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬Ëè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥é¥·¡£
2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤»þ´ü¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç´¨¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤¿¤¤"ËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à"¤¬Â¿¿ôÃÍ²¼¤²Ãæ¤Ç¤¹¡£
Ä¶¥ª¥È¥¯¤ËËÉ´¨¥³¡¼¥Ç¤¬Â·¤¦¡ª
¡üÄ¶¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯T/Ä¹Âµ¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë
Å°ÄìÅª¤ËËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2.25ÇÜ¤âÃÈ¤«¤¤¡ÖÄ¶¶ËÃÈ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1Ëç¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÃÈ¤«¤µ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤Þ¤Ç»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õ¥¡¡¼¥ê¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë
Ä¹¤¤ÌÓÂ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤Ç¼ó¸µ¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯²¹¤Þ¤ë¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£·ÚÎÌ¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢É÷¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç¤â³°¤Ç¤âÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â³Ú¤Á¤ó¡ª
¡ü¥á¥ê¥Î¥ê¥Ö¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê1990±ß¡Ë
Å·Á³ÁÇºà¤Î¶ËºÙ¥á¥ê¥Î¥¦¡¼¥ë100¡ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢»×¤ï¤ºÊ£¿ôÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥½¨¥»¡¼¥¿¡¼¡£È©¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢Çö¼ê¤Ê¤Î¤ËÃÈ¤«¤¤......¡ª ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤Ï1990±ß¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï5990±ß¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¥¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï2990±ß¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥ê¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤Ï2990±ß¤Ê¤É¡¢ÃÍ²¼¤²²Á³Ê¤ÎËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤Îµ¨Àá¡£¤ªÇã¤¤ÆÀ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
