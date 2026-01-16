ÌÀ¼£Âç3Ç¯¤ÎÉðÆ£½ÓÂÀÏ¯¤¬B1Àîºê¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡ÄÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê20ºÐSF
¡¡B1ÅìÃÏ¶è½êÂ°¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï1·î16Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÌÀ¼£Âç³Ø3Ç¯À¸¤ÎÉðÆ£½ÓÂÀÏ¯¤¬¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß20ºÐ¤ÎÉðÆ£¤Ï¡¢190¥»¥ó¥Á87¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£³«»Ö¹ñºÝ¹â¹»3Ç¯¼¡¤Ë¤Ï¡¢²ðÀî¥¢¥ó¥½¥ËーæÆ¡ÊÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÅß¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖFIBA U19¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£ºß³ØÃæ¤ÎÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÂè101²ó´ØÅìÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°Àï¡×¤Ç¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ8.7ÆÀÅÀ5.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»ºß³Ø»þ¤Î2023Ç¯1·î¤ËÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡ÊÅö»þB1¡Ë¤ØÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿·ÐÎò¤â»ý¤ÄÉðÆ£¡£ºÆ¤ÓB¥êー¥°¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
