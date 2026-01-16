¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー Marlin¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHard To Get¡×¥ê¥êー¥¹
¡¡¥¹¥¤¥¹½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー Marlin¡Ê¥Þー¥ê¥ó¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHard To Get¡×¤òËÜÆü1·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Marlin¤Ï¡¢Éã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿1990～2000Ç¯Âå¤ÎR&B¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥ì¥²¥¨¤Ë¿¼¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Alicia Keys¡¢Lauryn Hill¡¢Usher¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Èà½÷¤Î½é´ü¤Î²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Gabiga¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È Ozyah¤È¤·¤ÆEP¡Ø688¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ú²÷¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç»Å¾å¤²¤¿º£ºî¤Ï¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤ò·Ð¤¿Èà½÷¤¬¤è¤ê¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¼«Ê¬¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¡£·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Î¨Ä¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¡ÈËÜÊª¡É¤Î°¦¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Dua Lipa¤äSabrina Carpenter¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢Bruno Mars¤Î¥°¥ëー¥ô¡¢¤½¤·¤ÆIan Kirkpatrick¤Î¥â¥À¥ó¤Ê´¶¿¨¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤ÊR&B¡¿POP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
