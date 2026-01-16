¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¤¿46mm·ÂUV¥«¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢LIGHT LENS LAB¤Î46mm·Â¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡ÖE46 UV¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー ¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï1Ëü6,920±ß¡£
»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡£²â¤ß¤ä¿§¤«¤Ö¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£·ÚÎÌ¤Ê¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÀ½¤È¤·¡¢¡È¾åÉÊ¤ÊÉÊ¼Á¡É¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¬¥é¥¹ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢Æ©²áÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Ê¿ÌÌÀºÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤¿¸÷³Ø¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
30ÁØ°Ê¾å¤ÎÂ¿ÁØ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤êÈ¿¼Í¤òÍÞÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¥Ïー¥É¥³ー¥È¤ÈÙû¿åËÉ±ø¥³ー¥È¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤â¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
LIGHT LENS LAB¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¡¦¼þ»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥áー¥«ー¡£¡È¼þÈ¬Ëç¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖLIGHT LENS LAB M 35mm f/2¡×¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¤Î°ì´Ä¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦½éÂå¥º¥ß¥¯¥í¥ó35mmF2Éü¹ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ò´¹¥ì¥ó¥ºÀ½ÉÊ¤âÂ¿¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£