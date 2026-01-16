¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÁ°¤Ë¡×±§º´Èþµ®»Ë¤¬¸ì¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡£»Ø´ø´±¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡ÖÁª¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤¬£³¥·¡¼¥º¥ó¤òÎ¨¤¤¤¿ÂÎÀ©¤Ë¶èÀÚ¤ê¤òÂÇ¤Á¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦È¾Ç¯´Ö¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀACL£²¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤¦¤¬¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖºÆÀß·×¡×¤Î´ü´Ö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥§¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥È¥¥¥¶¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥è¥ë¥ó¡¦¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥×¥Õ¥¡¥ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Î¥Æ¥£¥â¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ù¥ë¥°¤¬Æþ³Õ¡£Î±Ç¤¤Î±óÆ£ÊÝ¿Î¥³¡¼¥Á¤é¤È¿·´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿33ºÐ¤Î±§º´Èþµ®»Ë¤â¡ÖÁ´°÷¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤¹¤´¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢±Ñ¸ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯Áª¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡±§º´Èþ¤Ï¥¤¥§¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤ò¤½¤¦¸ì¤ë¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤ÉôÎà¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¥×¥í¤Î¿ÈÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢±§º´Èþ¤Ï¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¸À¤¦¤È°ìÈÖ¤¤Ä¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÎ®¤ì¤¬¡£¤â¤¦¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¶õ¤»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±§º´Èþ¡£Ä«¤Ï¶Ú¥È¥ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢Îý½¬Á°¤ËºÆ¤Ó¶Ú¥È¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¾ï¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¤Ä¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤³¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£Áª¼ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤«¤é¤À¡£±§º´Èþ¤Ï¶õ¤»þ´Ö¤Ë¡¢»ý»²¤·¤¿£´¼ïÎà¤Î¤ªÃã¤ò°û¤à¤Î¤¬¡¢°ìÆü¤ÎºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¿´¤â¿ÈÂÎ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¾ï¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢£±¸Ä£±¸Ä¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤â¹â¤¤¡£¸µµ¤¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦Í½¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤¶¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±§º´Èþ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÁ°¤Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ã¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÁ°¤Ø±¿¤ó¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾ï¤ËºÇÍ¥Àè¤ÏÁê¼ê¥´¡¼¥ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¥»¥Ã¥È¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±·î£·Æü¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢12Æü¤«¤é²Æì¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡££´ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë15Æü¤Ë¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È35¡ß£³ËÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£»³²¼ÎÊÌé¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢±§º´Èþ¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡££±²ó¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥é¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ®ÅÄ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¤¥§¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î·Ç¤²¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊý¸þÀ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£
¡¡£³ËÜ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Û¤Ü·ÑÂ³¤À¤¬¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¿¢ÃæÄ«Æü¤¬²ÃÆþ¤·¡¢FC´ôÉì¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæÂ¼¿ÎÏº¤ä¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤Ê¤É¤â¡¢ÎÉ¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ð¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë±§º´Èþ¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢·è¤·¤Æ°ÂÂÙ¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶¥Áè¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ï²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£±§º´Èþ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥§¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¾²Á¤È¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¶¥Áè¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤«¤é¡×¤È±§º´Èþ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²þ¤á¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥¢¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼è¤ë¤Ù¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Ìò³ä¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¿´¹½¤¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î¾ì¹ç¤ÏACL£²¤ÎÀï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤ÐACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢±§º´Èþ¤â¡Ö¤½¤³¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¡×Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï£²·î£·Æü¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½¤È·ãÆÍ¤¹¤ëÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
