¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸å¤í¤Ë¥¿¥Ã¥«ー¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡Ä¡Ä¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¤¬º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¡ÈºÇ¶¯¥ªー¥Àー¡É¤òÍ½ÁÛ
¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ØESPN¡Ù¤éÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤âÉÕÂÓ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÁáÂ®º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇ½ç¤òÍ½ÁÛ¡£¥¿¥Ã¥«ー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÊü½Ð¸õÊä¤Ë¤â
¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ä¥á¥Ã¥Ä¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î3µåÃÄ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë·³ÇÛ¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¹âÇ¯Êð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤ÎX¤ÏÆ±Æü¡¢º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤òÈ¯É½¡£1ÈÖ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢2ÈÖ¤Ë¥¿¥Ã¥«ー¤¬Æþ¤ê¡¢3ÈÖ¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡¢4ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬ÊÂ¤Ó¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡¢¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¼éÈ÷¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ëT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ïº¸Íã¼ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÙ¡¹¥È¥ìー¥É¸õÊä¤Ë¤âÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥«ー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êü½ÐÏÃ¤âºÆÇ³¤·¤½¤¦¤À¡£